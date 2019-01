Praha - Mužské plodnosti podle odborníků škodí například kouření nebo obezita, zhoršuje se s věkem. Vyplývá to z informací center, které se andrologii neboli léčbě mužských pohlavních orgánů věnují. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) měli muži v roce 2010 o tři čtvrtiny méně spermií než v 50. letech minulého století.

"Každý rok se to zhoršuje o dalších 1,6 procenta," uvedl Štěpán Machač z kliniky Reprofit v Ostravě. Dříve se podle něj za normální považoval spermiogram s koncentrací 40 milionů spermií na mililitr, nyní je to 15 milionů. Asi pět procent mužů má pomalé, někdy i úplně nehybné spermie, které nejsou schopny oplodnit vajíčko.

Příčinou neplodnosti bývá často i takzvaná variokokéla, porucha odtoku krve z tkáně varlat, jakési "křečové žíly". Léčba může podle vedoucího Medicínského centra Praha Radka Klubala vést ke zvýšení počtu spermií nebo zlepšení jejich pohyblivosti. Dalšími důvody jsou problémy se sestupem varlat v dětství, stavy po zánětech a operacích, hormonální obtíže nebo genetika.

"Toxické látky obsažené v cigaretovém kouři spolu s nikotinem, který způsobuje zúžení cév a snižuje přítok krve do varlat a topořivých těles, mají za důsledek, že kuřáci mívají méně spermií," uvedla specialistka na výživu v projektu Zdravé spermie Medicínského centra Praha Lucie Weiss.

Nižší hladinu testosteronu, hormonu důležitého pro tvorbu spermií, mají podle ní také pijáci alkoholu nebo lidé trpící dlouhodobým stresem. Obezita obecně zvyšuje hladinu ženských hormonů a oslabuje plodnost. Pravidelný pohyb a sport prospívá, škodí ale častá jízda na kole a doplňky stravy s testosteronem, které využívají například kulturisté. Spermiím neprospívá ani kofein a antibiotika.

"Neblahý vliv má také extrémní fyzická aktivita, příliš častá sauna, horké koupele, nošení těsných kalhot, sedavé zaměstnání nebo práce s notebookem na klíně," uvedl vedoucí lékař kliniky Reprofit v Brně Pavel Otevřel.

Prevencí je podle Viktora Vika, vedoucího uro-andrologické ambulance kliniky Gennet, pravidelná sexuální aktivita. "Přestože se zdá, že současná společnost je přehlcena sexem, toho reálného výrazně ubývá," uvedl.

"Vše je umocňováno věkem pacientů, protože vliv těchto faktorů se s věkem zvyšuje," řekl ČTK Lukáš Bittner z Centra andrologie kliniky Iscare. Reprodukční mládí končí podle odborníků po čtyřicítce, ideální věk pro zplození děti je mezi 18 a 30 lety. Starší muži jsou schopni oplodnění, ale míra potratů a vrozených vad dětí je vyšší.

"Andrologická léčba vede často k obnovení spontánní plodnosti, tím se snižuje počet párů, které potřebují asistovanou reprodukci," řekl ČTK předseda České andrologické společnosti Vladimír Kubíček. Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že více než polovina cyklů má též mužskou příčinu.

Podle Vika je před zahájením umělého oplodnění jako první vyšetřen vždy muž. "V případě abnormalit spermiogramu či jiných problémů, které mohou vést k obtížnému početí, je pacient kompletně vyšetřen urologem, andrologem, případně genetikem k vyloučení nejčastějších příčin neplodnosti," vysvětlil. Specialistů andrologů je ale podle odborníků nedostatek, a to i ve velkých městech.

"Při léčbě neplodnosti obvykle spěcháme kvůli věku ženy a potom málokdy máme čas využít služeb urologa, když víme, že případné zlepšení stavu by se projevilo až v řádu několika měsíců," doplnil Otevřel. Muži podle vedoucí lékařky kliniky Gest Moniky Polákové často ani být vyšetřováni nechtějí.

Z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno základní vyšetření počtu spermií v ejakulátu, takzvaný spermiogram, a operace varikokély. "Zdravotní pojišťovny mnohdy nevnímají problém mužské neplodnosti jako problém, který by měl být hoden zřetele, minimálně v oblasti léků a injekcí," uvedl Libor Zámečník, předseda Andrologické sekce České urologické společnosti. Pojištění většinou neplatí další konzultace výsledků nebo pokročilejší vyšetření.

Příčinou neplodnosti může být také neschopnost erekce. Důvody jsou různé od vysokého tlaku či hladiny tuků v krvi, nízké hladiny testosteronu přes cukrovku nebo některé nemoci. Nasazují se léky pro zlepšení erekce, které jsou v Česku dostupné už 20 let, injekce, podtlakové pumpy nebo je možné do penisu voperovat implantát.

V České republice se v roce 2017 narodilo 114.000 dětí. Z toho jsou čtyři procenta výsledkem asistované reprodukce. Neplodných párů je mezi 15 a 25 procenty a úspěšnost umělého oplodnění je od 20 do 75 procent. Pokud by léčba mužské neplodnosti byla úspěšná v polovině případů, mohlo by se podle Kubíčka narodit asi o 4500 dětí víc stejnému počtu žen.