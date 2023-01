Odborníci MŠMT dál jednají o možnosti rozdělení učiva na jádrové a rozšiřující

Praha - Odborníci ministerstva školství (MŠMT) zatím nerozhodly o tom, zda bude učivo v základních školách rozdělené na takzvané jádrové a rozšiřující. Třídění učební látky navrhl ve své koncepci k úpravě vzdělávacích plánů expertní panel ministerstva. Vedení ministerstva vzalo dokument na vědomí loni s tím, že skupina expertů bude ještě několik bodů projednávat. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Některé vzdělávací organizace zvažované rozdělení učiva na základ a nadstavbu kritizovaly.

O potřebě revize takzvaných rámcových vzdělávacích programů (RVP), které určují učivo ve školách, se hovoří zhruba od roku 2016. Na podzim 2021 ministerstvo ustanovilo expertní panel, který měl za úkol připravit koncepci pro potřebné změny. Návrh takzvaných hlavních směrů revize předali experti úřadu loni v červnu. Původně se očekávalo schválení koncepce v létě, stalo se tak v závěru listopadu. "Toto rozhodnutí bylo ze strany vedení MŠMT finální a na jeho základě je vedena odborná debata ve skupině expertů a další změny ani schvalovací proces nepředpokládáme," uvedla Lednová.

Hlavní směry úprav vzdělávacích programů by se už podle Lednové neměly zásadně měnit. Členové expertního panelu podle ní teď vedou debatu pouze nad některými variantami nastavení, které plán úprav učiva obsahuje. Jedním z nich je zvažované rozdělení látky, sdělila mluvčí. Podle zastánců rozdělení učiva na jádrové a rozšiřující by to mělo přispět k individualizaci výuky a posílení podpory nadaných žáků. Naopak před rozdělením učiva varovala například organizace EDUin. Podle ní kvůli třídění látky hrozí mimo jiné prohloubení nerovností mezi žáky.

Ve skupině expertů je podle informací na webu resortu devět členů, skupinu vede Jan Jiterský. Ten už dříve avizoval, že vzdělávání v základních školách by se mělo podle nového programu zaměřit na vědomosti a schopnosti důležité pro osobní rozvoj žáka a jeho uplatnění ve společnosti.

Konkrétní úpravy v učivu jednotlivých předmětů připravuje podle experty nastavené koncepce Národní pedagogický institut (NPI). Pracovní skupiny se zatím zabývaly mimo jiné tím, které hodnoty jsou podstatné pro život v budoucnu a k jakému typu vzdělávání v základním školství se bude směřovat, uvedl Kamil Ubr z NPI. Zadání pro úpravu učiva na základě expertní koncepce upřesňují na NPI koncepční skupiny. Změnami vyučované látky se zabývají oborové skupiny.

První podoba upraveného vzdělávacího programu by měla být hotová v polovině tohoto roku, řekl ČTK nedávno Ubr. Poté podle něj dokument projde připomínkovým řízením, kde se může dál změnit. Finální verze by podle Ubra měla být k dispozici na podzim.

Ministerstvo podle své mluvčí nadále počítá s dodržením původně nastaveného harmonogramu. První základní školy by se tak podle nového vzdělávacího programu měly začít učit od září 2024. Povinný bude od září 2025 pro žáky v prvním a šestém ročníku. Ve všech třídách se podle něj bude učit od září 2029.