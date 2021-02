Odborníci míní, že bonus pro vítěze voleb by se obnovovat neměl

Praha - Bonus pro vítěze sněmovních voleb by se podle expertů obnovovat neměl, byl by v rozporu s rozhodnutím Ústavního soudu. Nový způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty by mohl počítat s přidělováním takzvaných kompenzačních mandátů a zohlednit preferenční hlasy. Naznačila to dnešní debata expertů na volební systémy a právo, která se konala v Senátu.

"Bonus pro vítěze není z hlediska nálezu Ústavního soudu akceptovatelný," uvedl profesor ústavního práva z Karlovy univerzity Jan Kysela. Jeho kolega Jan Wintr poznamenal, že bonus by musel být nízký, aby obstál při dalším přezkumu před Ústavním soudem, ale vítězi voleb by nepomohl.

Ústavní právník Ladislav Vyhnánek z Masarykovy univerzity uvedl, že bonus pro vítěze obírá o mandáty jeho případné koaliční partnery. Na to poukázali politologové Roman Chytilek z Masarykovy univerzity nebo Jakub Charvát z Metropolitní univerzity, podle něhož jsou sněmovní volby o tom, kdo bude schopen sestavit parlamentní většinu. Připomněl, že vzdor volebnímu bonusu je i současná vládní koalice ANO a ČSSD menšinová.

Nový způsob přepočtu hlasů na mandáty by podle právníka Marka Antoše z Karlovy univerzity měl zajistit, že každá volební strana musí získat podíl na mandátech, který odpovídá zisku jejích hlasů. Ve hře je tak inverzní rozdělování mandátů mezi krajské kandidátky při respektování struktury, které preferoval také Vyhnánek. Podle Antoše by ale v tomto případě některé kraje mohly být o část poslanců ochuzeny.

Politolog Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého doporučil využít možnost kompenzačních mandátů. V prvním kole by tak mezi volební strany mělo být v českých podmínkách rozděleno 170 mandátů a zbylých 30 by stranám kompenzovalo ztráty v menších krajích. Podle Wintra by tyto mandáty neměly být obsazovány rozhodnutím stran jako v 90. letech, ale podle preferenčních hlasů pro jednotlivé kandidáty. "Návrat k tomu, co bylo do roku 1998, je nemyslitelný," souhlasil Lebeda.

Experti se shodovali na tom, že by v duchu verdiktu Ústavního soudu mělo být zachováno 14 volebních krajů. K tomu, aby se Česko změnilo na jeden volební obvod, což chtějí ANO Andreje Babiše a SPD Tomia Okamury, není podle odborníků důvod. Experti také doporučovali, aby případné zvýšení vstupního limitu pro koalice z nynějších pěti procent pro všechny bylo přijato co nejdříve, aby se zabránilo případným soudním žalobám.