Odborníci: Lepší variantou než státní obchodník by bylo zestátnění ČEZ

Praha - Zestátnění energetické společnosti ČEZ by bylo podle oslovených odborníků lepší variantou, než zakládat státního obchodníka s energiemi. Založit takový subjekt není podle nich jednoduché, ale ani rychlé řešení. Není také jasné, od koho by státní obchodník energie nakupoval. Ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) dnes ráno uvedl, že vládě předloží návrh na urychlené založení státního obchodníka s energiemi, který by mohl pomoci s nákupem energií například pro kraje nebo nemocnice.

"Z mé zkušenosti vím, že založení velkého obchodníka s energiemi není jednoduché a vyžaduje to mimo jiné sehnat špičkové tradery (obchodníky), kterých je málo. Často se to proto řeší spíše akvizicí už fungující společnosti. Daleko přirozenější se mi zdá urychlit proces získání plné státní kontroly nad ČEZ. Ne nezbytně nad všemi jeho divizemi, lze to spojit s restrukturalizací," řekl ČTK analytik ENA Jiří Gavor. Podle něj si ale i tento proces vyžaduje čas a není to nezbytná podmínka pro krátkodobá krizová opatření, jako je nyní navržené stanovení maximální ceny plynu pro výrobu elektřiny.

Analytik XTB Jiří Tyleček si státního obchodníka s energiemi představuje jako subjekt, který bude od výrobců nakupovat určitým způsobem elektřinu. "Česko ale nemá státního producenta, takže buď by se tak muselo dít za tržní cenu, nebo by stát musel producenty v čele s ČEZ donutit k poskytnutí slevy. To by se ale jistě setkalo s nevolí akcionářů a hrozbou žalob," uvedl Tyleček. V případě nákupu za tržní ceny by stát musel energie dotovat ze státního rozpočtu, podotkl.

"Cestou by bylo zestátnění ČEZ, protože stát by následně nemusel brát ohledy na malé akcionáře," uvedl Tyleček. Podle něj je potřeba brát v úvahu, že naprostá většina elektřiny se prodává až na několik let dopředu, znamená to, že pro případný nákup energií by musela by existovat volná kapacita. "A tu já nevidím. Myslím si, že Česko by mělo mít právo se odpoutat od německé 'Energiewende' (přeměna německé energetiky na ekologičtější), ale vytvoření státního obchodníka by nebylo tak rychlé, aby řešilo problémy, kterým Česko aktuálně čelí," dodal Tyleček.

Za velké zoufalství označil návrh na zřízení státního obchodníka analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal. "Pokud je cílem dodat elektřinu levněji, k tomu by efektivněji posloužily dotace potřebným. Státního obchodníka by se po skončení krize nedařilo zrušit a překážel by a kazil prostředí," uvedl Dohnal. Pokud je cílem zajistit, aby elektřina vůbec byla, pak nad tímto návrhem lze podle něj uvažovat. "Ale jen v zákoně s vymezenou dočasnou existencí takového podniku a každé organizaci ze seznamu definovaného v zákoně dodávat elektřinu, jen pokud provedou úspory na všech energiích," dodal.

Většinovým akcionářem ČEZ je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. Premiér Petr Fiala (ODS) a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš spolu v úterý jednali o chystané transformaci společnosti. Cílem je získat větší státní kontrolu nad energetickými zdroji, napsal předseda vlády na twitteru. Tématem diskuse byly také aktuální ceny elektřiny a konkrétní kroky k jejich snížení.