Praha - Vzdělávací systém v Česku neodpovídá potřebám 21. století, a je proto potřeba ho zkvalitnit. Aby reforma fungovala, měli by se na její podobě shodnout odborníci se zástupci všech politických stran. Důraz by se měl klást na růst platů pedagogů, větší podporu ředitelů a pedagogických fakult a revizi učebních plánů, podle kterých školy učí. Na dnešním semináři k auditu vzdělávacího systému v ČR, který připravila společnost EDUin, se na tom v Senátu shodli odborníci i politici.

Audit za loňský rok představila společnost EDUin letos v únoru. Podle analýzy ovlivňují školství mimo jiné rozpory v politice. Dokument zmiňuje například snahu krajů o zavedení pevné hranice úspěšnosti pro přijímání na střední školy, která podle nich měla vést ke zvýšení kvality středních škol. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by se ale prohloubily rozdíly mezi bohatšími a chudšími regiony.

Podle Plagy je pro zkvalitnění systému nejdůležitější, aby v něm pracovali kvalitní učitelé. Proto je třeba zvýšit atraktivitu učitelské profese růstem platů a podporou pedagogických fakult, které by měly lépe připravovat budoucí učitele na jejich povolání, řekl Plaga.

"Atraktivita musí být dlouhodobá a zdaleka přesahuje horizont funkčního období ministra školství určitě, ale i této a následující vlády," uvedl. Pokud by mladé lidi letos k učitelství přilákaly vyšší platy, první z nich by mohli univerzitu absolvovat zhruba za šest let, podotkl.

Za důležitou považuje i tvorbu nové Strategie vzdělávání 2030, na niž by měly navázat změny v takzvaných rámcových vzdělávacích programech, které určují obsahy učiva. Ze strategie na další roky by měly vycházet případné obsahové změny v maturitních a přijímacích zkouškách, řekl. Současný návrh omezení státních maturit na didaktické testy a navrácení jejich písemné a ústní části na úroveň škol považuje spíš za technickou změnu.

Plaga dodal, že příprava nové vzdělávací strategie je výzvou i pro politiky, aby se zamysleli nad tím, jak má školství vypadat. S tím souhlasí i senátor Jiří Růžiča (za STAN a TOP 09) a ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a člen expertní komise pro tvorbu Strategie vzdělávání 2030 Radko Sáblík. Podle Růžičky je třeba, aby se na změnách ve vzdělávacím systému shodli zástupci co největšího počtu politických stran a aby na nich byla společenská shoda.

Účastníci dnešní debaty se také shodli na tom, že je třeba více podpořit ředitele škol. Podle poslance a člena sněmovního školského výboru Martina Baxy (ODS) je od důležitější práce zdržuje spousta administrativy.