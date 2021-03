Odborníci: Je třeba plán, jak vrátit děti k pohybu

Praha - Je třeba jasný plán, jak při uvolnění protiepidemických opatření dovést děti zpátky k pohybu. Jeho nedostatek může mít závažné dopady v budoucnosti. Děti, které se věnují kolektivnímu sportu, by se měly vrátit k trénování. Zástupci odborníků a sportu to uvedli na dnešní on-line konferenci k žákovskému fotbalovému turnaji McDonald's Cup. Turnaj se letos kvůli pandemii opět nekoná, nahradí ho ale on-line série pohybových úkolů.

Sportovní lékař Jaroslav Větvička uvedl, že současná situace je "alarmující" z hlediska psychického i fyzického rozvoje dětí. Do řešení by se podle něj měly zapojit všechny příslušné instituce - od ministerstev zdravotnictví a školství až po sportovní svazy. O nutnosti "pohybového" plánu při návratu dětí do škol hovořila také prezidentka Asociací školních sportovních klubů Svatava Ságnerová. Podle účastníků má být dostatečný důraz na tělocvik i v dočasné upravené formě vzdělávání.

"Musíme prostě opravdu napřít síly, vytvořit nějaká metodická opatření, způsoby jak zabráníme tomu nejhoršímu, těm nejhorším důsledkům na tělesný rozvoj, na zdraví celé této generace dětí," uvedl Větvička, který působí v Centru zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace. Větvička podotkl, že je jednak z dat z posledních měsíců patrný další nárůst dětské obezity. I u dětí a dospívajících se pak podle něj projevují bolesti zad jako důsledek nedostatku pohybu a hodin u počítače. Podle fyzioterapeuta Davida Vrbického z Ústřední vojenské nemocnice v Praze může vést dlouhodobá nečinnost až k budoucí svalové dysbalanci, bolestem krční páteře i nárůstu rizika zranění při rekreačním sportování.

Větvička odkázal i na zkušenosti trenérů z individuálních tréniniků, podle nichž děti postupně ztrácí běžné fyzické dovednosti. Michal Blažej z Fotbalové asociace ČR a fotbalista a trenér Pavel Horváth pak zmínili potřebu návratu dětí, které dělají organizovaný kolektivní sport, k trénování. Blažej míní, že trenéři by dokázali zajistit malým sportovcům bezpečné prostředí.

Podle dětského psychologa Václava Mertina jsou při distančním vzdělávání přínosné společné rodinné aktivity - například procházky či kolo. Psycholog podotkl, že se děti vrací i k některým "polozapomenutým" hrám - třeba skákání gumy nebo panáka.

Na "udržení dětí v pohybu" cílí i letošní forma soutěže McDonald's Cup. Podle Blažeje místo klasického systému fotbalových turnajů dětem nabízí on-line tréninkovou výzvu. Účastníci od pěti do 15 let v ní budou plnit 40 cvičení v pěti úrovních. Kromě fotbalové "výzvy" jsou součástí i cvičení zaměřená na všeobecný pohybový rozvoj a vědomostní kvízy. Blažej dodal, že děti, které vše splní, budou zařazeny do slosování o reprezentační dresy. Na webu budou také videa pro rodiče. McDonald's Cup se poprvé konal v roce 1998. Na jeho organizaci spolupracují společnost McDonald's, Fotbalová asociace ČR a Asociace školních sportovních klubů.