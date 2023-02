Odborníci hodnotili řešení stavu vyšehradského mostu, závěry předají ministrovi

Pražský železniční most (na snímku z 27. prosince 2013) z Podskalí na Smíchov.

Praha - Mezinárodní skupina odborníků hodnotila možnosti řešení špatného stavu vyšehradského železničního mostu v Praze. Závěry předají do týdne ministrovi dopravy Martinu Kupkovi (ODS). Novinářům to dnes sdělili zástupci státní Správy železnic. Již dříve správa představila projekt, podle kterého má z památkově chráněného mostu zůstat zachována jen spodní část a nynější konstrukci má nahradit nová. S tím nesouhlasí vedení Prahy 5 i část laické a odborné veřejnosti.

Technické kolokvium, tedy skupina deseti odborníků se specializací na mostní stavby z Česka i dalších zemí, se mostem přes Vltavu mezi pražskou Výtoní a Smíchovem zabývala v pondělí a dnes. "Svá zhodnocení už provedených průzkumů a přepočtů únosného zatížení mostu poskytli jak specialisté, kteří posudky k aktuálnímu stavu degradace mostu zpracovali, tak i odborníci navržení odpůrci nynějšího řešení. Třetí skupinou, konfrontující odlišné přístupy, byli účastníci nominovaní ČVUT (Českým vysokým učením technickým)," sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Skupina hodnotila také výsledky architektonické soutěže na podobu nového mostu i možnosti rekonstrukce.

Účastníci kolokvia se podle Správy železnic shodli na šesti otázkách ze sedmi. Sedmý bod budou ještě během týdne projednávat, uvedl tajemník kolokvia Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ ze Správy železnic. O jaké otázky se jednalo, správa neupřesnila.

Účastníkem kolokvia byl i expert na historické mostní konstrukce Eugen Brühwiler ze Švýcarského federálního technologického institutu v Lausanne. "Existuje mnoho případů ve světě, že se stávající historické konstrukce zapojí do nové výstavby. Je třeba, se vyvarovat nutnosti postavit nový most. Starý se dá také zmodernizovat," řekl. "Současná podoba Prahy ilustruje průřez jejího vývoje od středověku po moderní dobu. Její rozvoj není v rozporu s principy památkové péče," uvedl další člen kolokvia, Peter Strasser z rakouské Dunajské univerzity.

"Za důležité považuji, že bylo řečeno, že veškeré podklady, které máme, a práce, která byla udělána, je na velmi dobré úrovni a zcela dostačující. To znamená, že máme všechny podrobné diagnostiky," uvedl Hofhanzl. Za týden podle něj členové kolokvia pošlou odpověď na sedmou otázku, kterou i s předešlými šesti odpověďmi předají Kupkovi. Ministr v pondělí řekl médiím, že rozhodnutí o budoucnosti mostu by mělo padnout do konce roku.

Správa železnic již představila projekt, podle kterého má z mostu zůstat zachována jen spodní část s pilíři a nynější nýtovanou konstrukci má nahradit nová. Naopak záchranu současné podoby mostu prosazuje například bývalý náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) a vedení Prahy 5. Proti plánům Správy železnic se postavila i část veřejnosti. Vznikla petice na záchranu mostu, kterou dosud podepsalo na 11.000 lidí.

S novou stavbou nesouhlasí například občanská iniciativa Nebourat.cz. "Kdyby měla padnout tato ikona, tak ze smíchovské průmyslové vrstvy nezůstane vůbec nic," řekl médiím jeden z jejích zakladatelů Pavel Štorch. Třeba nově vzniklý spolek Výtoň21 ale zase podporuje modernizaci mostu. "Kdykoli se začne v Česku cokoli stavět, najde se parta, která spustí obstrukce, což ve výsledku jakoukoli modernizaci zpomalí, či dokonce úplně zabrzdí," uvedl předseda spolku Jiří Grund.

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen mostem, který se klene přes Vltavu dosud. Současný most je tvořen třemi příhradovými nosníky s rozpětím 69,9 metru, široký je 8,1 metru a dlouhý 298,4 metru. Konstrukce je podle památkářů významnou technickou kulturní památkou v exponované části Pražské památkové rezervace.