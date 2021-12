Odborníci hodnotí opatření vlády kvůli cenám energiím různě

Praha - Odborníci hodnotí dnešní rozhodnutí vlády o pomoci lidem a podnikatelům zasaženým vysokými cenami energií a ukončením činnosti některých dodavatelů energií různě. S některými opatřeními souhlasí, kritizují ale například to, že se pomoc týká především lidí, kteří skončili v záchranném režimu dodavatele poslední instance (DPI). Nedostatečná je pomoc pro podnikatele. Z opatření je podle některých znát, že se vláda snaží šetřit.

"Vláda je v obtížné situaci. Pokud nadále vidí snižování rozpočtového schodku jako prioritu číslo jedna, tak nezbývá než pomoc limitovat a adresně omezit. Přesto, že citelným nárůstem cen energií jsou postiženi plošně všichni odběratelé," řekl ČTK analytik ENA Jiří Gavor. I zákazníci s fixací ceny budou dříve či později podle něj čelit nárůstu faktury přinejmenším v jednotkách tisíců, v případě vytápění půjde o desetitisíce navíc.

"To je i důvodem, proč v zahraničí se často kombinuje adresná pomoc nejchudším s plošnou úlevou pro všechny odběratele. Například jako v Německu, kde zvolili snížení příspěvku na obnovitelné zdroje energie, což není tak rozpočtově náročné jako snížení či prominutí DPH," uvedl Gavor.

Krok správným směrem je dnešní rozhodnutí vlády podle analytika ENAS Energy Services Vladimíra Štěpána, i on na něm ale vidí řadu nedostatků. Opatření řeší podle něj jenom problémy domácností, a to jen těch, které byly v režimu DPI. "Problémy průmyslu se řeší jenom garancemi za úvěry. To nestačí, podle našeho názoru může v ČR zkrachovat nebo odejít do zahraničí až třetina podnikatelů," řekl.

Energetická krize zasáhla Česko podle něj dvakrát. Jednou ukončením činnosti skupiny Bohemia Energy. "To částečně řeší sociální program vlády u domácností. U podnikatelů ale ne, vláda by si měla zjistit, jak moc byli podnikatelé zasaženi, na konkrétních příkladech. Jedna střední pekárna platila zálohy na energie 90.000 korun, nyní po krachu v DPI bude platit 300.000 Kč, respektive i více. To dlouho nevydrží, takových případů mohou být desetitisíce," upozornil Štěpán.

Druhým důvodem vážnějšího dopadu energetické krize v ČR je podle něj fakt, že energie je v republice dražší než dalších zemích, podle něj například o 50 procent než na Slovensku, dražší je i ve srovnání s dalšími zeměmi V4. "Stejné je to u cen plynu a tepla. ČR má srovnatelné ceny elektřiny s některými státy západní Evropy, mám ale třikrát nižší platy," podotkl Štěpán. Problém extrémně vysokých cen energií nezavinila podle něj nová vláda, bude je ale muset řešit přijetím zásadních opatření při řízení energetiky. "Její řízení je v ČR na velmi špatné úrovni. A to ohrožuje i ekonomiku a životní prostředí České republiky," uvedl Štěpán.

Podle ekonoma společnosti Natland Petra Bartoně je nejracionálnějším opatřením mimořádná okamžitá pomoc. "Zatím bylo o dávku možno žádat jen v šesti vyjmenovaných případech, pod které se nemusel vejít okamžitý nárůst cen energií v režimu DPI, a to byla přitom hlavní příčina okamžitých problémů spousty sociálně slabých domácností," uvedl.

"Problémy končících dodavatelů tu trvá již dva měsíce, a dva měsíce se lidé dostávají do režimu DPI, který pro ně může být větší ranou, než nové tarify u nového dodavatele. Dříve to současná vláda logicky nemohla zavést, ale něco podobného měla okamžitě udělat vláda minulá, místo nelegálního rušení DPH, které stejně těm nejzasaženějším domácnostem problém obrovských záloh nemohlo řešit," řekl Bartoň.

Příspěvek na bydlení se podle něj snaží řešit jiný problém: nikoli dočasné náklady v režimu DPI, nýbrž dlouhodobý nárůst ceny energií. "Vzhledem k dlouhodobosti problému, který řeší tato dávka, tolik nevadí odklad na potřebnou novelu zákona. Rozšíření dávky i na podnájemce je důležité, na rozdíl od ceny podnájmu nelze o ceně energií individuálně vyjednávat s dodavatelem – třetí stranou," řekl Bartoň.

Nepovedený je ale podle Bartoně návrh na pomoc podnikatelům. "Pomoc směřuje pouze na ty, u kterých bylo zvýšení standardních cen energií spojeno s vynuceným přechodem na jiného dodavatele. To nedává moc smyslu. Těmto podnikatelům mohly často narůst standardní ceny energií méně, než těm, kterým zvýšili ceny jejich stávající dodavatelé," uvedl.

Vysoké ceny energií podle něj jsou a budou příčinou přehodnocení mnoha byznys plánů. "Pokud je odchod stávajícího dodavatele podmínkou pro účast v programu, v extrému by to mohlo vést až k absurdnímu strategickému vyhledávání slabých dodavatelů v sázce na to, že za chvíli odejdou z trhu, a tím si zajistí státní garance za půjčky, které jako podnikatel bude muset nést ve věku drahých energií tak jako tak," dodal Bartoň.