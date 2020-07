Odborníci budou dnes v Praze debatovat o obnově průmyslu a vývozu

Praha - Zástupci vývozců a další odborníci budou dnes odpoledne v Černínském paláci diskutovat o obnově průmyslu a exportu po koronavirové krizi. Uskuteční se zde čtvrtý ročník Českého exportního fóra. Kromě vedení Asociace exportérů na akci vystoupí analytici, guvernér České národní banky Jiří Rusnok, ale také vrcholní politici. Mluvit bude například ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) nebo ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Pandemie a související vládní opatření český vývoz výrazně zasáhla. Po dubnovém propadu o více než třetinu a v květnu o téměř třetinu však český export v následujících pěti měsících čeká pozvolné oživení. Vyplývá to z tzv. indexu exportu, který před dvěma týdny představily Raiffeisenbank a Asociace exportérů.

Většina tuzemských vývozců obchoduje se zeměmi Evropské unie, jedná se o 79 procent případů. S Velkou Británií je to podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Radka Špicara přes 90 procent. Nejvíce české firmy vyvážejí do Německa a na Slovensko. Oživení vývozu bude podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské záležet především právě na Německu. Tamní vláda do ekonomiky vkládá velké finanční prostředky a podle Horské lze očekávat, že část této pomoci se přes odběratelsko-dodavatelské vztahy dostane i do ČR.

Zahraniční obchod ČR skončil v květnu přebytkem 1,3 miliardy korun, který byl meziročně o 22 miliard korun nižší. Bilance zahraničního obchodu se státy Evropské unie skončila v květnu přebytkem 44,5 miliardy korun a byla tak meziročně o 16,4 miliardy nižší. Schodek zahraničního obchodu se zbožím s mimo unijními státy se prohloubil o 6,2 miliardy korun a dosáhl 41,9 miliardy korun.