Brno - Móda v dnešní době ztrácí bariéry mezi tím, co nosí muži a ženy. Na přednášce na mezinárodním veletrhu Styl a Kabo to dnes v Brně řekla nizozemská návrhářka a trendová prognostička Ellen Haeserová. Podle ní se móda stále více vrací k historii. Lidé také hledají vzhled a styl v takzvaném street wear neboli pouličním oblečení, které ovlivňují rappeři. Pouliční oblečení je podle Haeserové vidět v různých barvách ve všech věkových skupinách. Veletrhy budou od soboty do pondělí, vystavuje na nich přes 240 firem, 40 procent ze zahraničí.

Podle Haeserové se v módě stále častěji objevuje svoboda pohlaví. "Nemáme rádi definice ani diktát, nechceme, aby nám někdo říkal, že toto je jen pro muže a toto pro ženy," uvedla Haeserová. Podle ní už i staří Římané nosili sukně. "Kdo by měl tedy posuzovat, co máme nosit. V dnešní době se ztrácejí bariéry mezi tím, co nosí pánové a co dámy. Vše je více rozmazané," uvedla. Podle ní například muži nosí více nadýchané bundy nebo zvířecí vzory jako leopard nebo tygr.

Lidé jsou podle odbornice otevření novému stylu i v barvách. "Důležitou záležitostí je street waer. Je to móda ovlivněná ulicí a rappery," řekla Haeserová. Používají se podle ní veškeré barvy pro různé věkové kategorie a různé kultury. "Všichni, kdo nosí tuto módu, chtějí najít svou vlastní osobnost, vlastní look a styl. Je to obrovská tendence, která se nám objevuje u značek jako Dior, Gucci a u všech velkých značek. Používají nebo nechávají street wear volně plynout do svých kolekcí, ale v luxusním stylu," řekla odbornice.

Podle ní se móda navrací k historii. "Třeba Gucci má kreativního ředitele Alessandra Michela a ten využívá módu z každého historického desetiletí. Tyto historické prvky přináší do současnosti, ovšem v novém hávu. Kombinuje to s doplňky a současnými věcmi," řekla Haeserová. Dodala, že krása se přenáší z minulosti až dodnes. "Spojuje nás s historií a přenese nás do budoucnosti," doplnila.

Ředitelka veletrhů módy Gabriela Císařová ČTK řekla, že Haeserová neopomněla hlavní směry trendů. "Mezi hlavní barvu tohoto roku patří okrová, odstíny žluté a béžové. Vrací se kostka i kárované věci, a to jak na pánských, tak na dámských oděvech," uvedla Císařová. Podle ní bude trendem i tetování. "Ne však na těle, ale potisk látek, který bude symbolizovat a nahrazovat tetování. Objeví se na kalhotách, košilích a podobně," poznamenala Císařová.

Veletrhy začaly dnes a skončí v pondělí. Každoročně je navštěvuje kolem 5000 lidí, hlavně majitelé menších obchodů, nákupčí a odborníci. Z celkových 242 vystavovatelů je 40 procent ze zahraničí. Jsou z 21 zemí včetně ČR.