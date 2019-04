Praha - Asi 87 procent kuřaček, které jsou poprvé těhotné, podle odborníků s cigaretami skončí. Ročně je to přes 18.000 žen. Téměř tři čtvrtiny z nich se ale do roka po porodu ke kouření vrátí. Na dnešní odborné konferenci Léčba závislosti na tabáku to řekla gynekoložka Veronika Javůrková z Nemocnice Příbram a Ústavu hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Ročně je těhotných asi 21.000 kuřaček, přes 18.000 z nich kvůli těhotenství přestane. Asi v 70 procentech se ale k cigaretám vrátí. "Neidentifikují se s nekuřáctvím," řekla Jabůrková. Gynekologové by se proto měli podle ní na pacientky-kuřačky více zaměřovat a doporučovat jim léčbu a odvykání.

Riziková je podle gynekologů především kombinace kouření a hormonální antikoncepce. Jsou i takoví, kteří ji kuřačkám vůbec nepředepisují. Jak antikoncepce, tak kouření zvyšují riziko trombózy, kdy se vytvoří krevní sraženina a putuje krevním řečištěm. V tepnách či žílách může ucpat průtok, v mozku způsobit cévní mozkovou příhodu a v srdci infarkt.

Větší náchylnost ke trombóze může být vrozená, lékaři proto zkoumají, jestli pacientky neměly v rodině infarkt nebo cévní mozkovou příhodu. Riziko navíc roste s věkem, vyšší je i v těhotenství a šestinedělí.