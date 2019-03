Praha - Paměť se začíná zhoršovat už po pětadvacátém roce věku, problémy může působit v padesáti. Pomůže proti nim trénink paměti, jehož národní týden dnes začal jako součást celosvětové akce Brain Awareness Week. Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging připravil více než 400 přednášek. Novinářům to dnes řekla její předsedkyně Dana Steinová.

"Když jdete do lednice a zapomenete, pro co jdete, nebo když si nejste jistí, jestli jste zamknuli byt nebo před odchodem vypnuli žehličku, tak to není problém s pamětí," uvedla. Jde podle ní jen o nesoustředěnost, která se rovněž dá tréninkem odstranit.

"Problémy s pamětí bývají z počátku jen mírné, člověk si nemůže vzpomenout na jména spolužáků ze základní školy nebo na místo předloňské dovolené. Obtíže se časem stupňují a mezi padesátým a šedesátým rokem se stávají nepřehlédnutelnými," řekla.

Mozek podle ní zdaleka není tak dokonalý nástroj, jak se mnozí domnívají. "Není naprogramovaný k tomu, aby přijímal tolik informací. Dokonce se tomu brání," dodala. Pomocí paměťových technik, jako jsou například mnemotechnické pomůcky, si podle Steinové může každý zapamatovat bez velké námahy to, co mnozí považují za nezapamatovatelné.

Na téma tréninku paměti chce upozornit Národní týden trénování paměti. Přehled všech přednášek v celém Česku najdou zájemci na webu České společnosti pro trénink paměti a mozkový jogging s názvem Trénování paměti. Vedou je profesionální trenéři, kteří prošli akreditovaným vzděláváním. V předchozích letech je navštívily tisíce lidí.

Současně dnes začal také Týden mozku, který pořádá Akademie věd ČR. Nabízí přednášky odborníků na neurologii, experimentální medicínu a technologie, workshopy, pokusy a hlavolamy.