Praha - Svazy, obce, asociace a firmy působící v recyklačním hospodářství dnes v otevřeném dopise vyzvaly ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) k diskusi o nově vznikající odpadové legislativě. Podle signatářů dopisu je komplikovaná, nepodporuje skutečnou recyklaci a omezuje tržní prostředí. Autoři dopisu chtějí poskytnout odbornou pomoc při tvorbě nových zákonů, aby mohly být co nejdříve schváleny. Vyjádření ministra ČTK zjišťuje.

V první polovině dubna vstoupila navrhovaná legislativa, jejíž součástí jsou zákon o odpadech, zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností a novela zákona o obalech, do připomínkového řízení. To skončí začátkem května.

Dopis podepsalo devatenáct subjektů. Patří mezi ně Sdružení místních samospráv ČR, Sdružení komunálních služeb, Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH), kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlených zařízení EKOLAMP a další.

"Absence prvků moderní legislativy, myšlenková strnulost a snaha vše regulovat za každou cenu významným způsobem omezí tržní prostředí a zamezí dosažení očekávaného výsledku," uvedli signatáři v dopise. Zákony by podle nich měly být zpřehledněny, zjednodušeny a zkráceny. "Rozsah legislativy je velmi komplikovaný a subjekty, které se mají jimi řídit, nemají často jasno, co ty zákony zamýšlejí. Není jasné, jakým způsobem budou fungovat a k čemu se mají připomínková místa vyjadřovat," uvedl výkonný ředitel kolektivního sběrného systému REMA David Vandrovec.

Návrh zákona navyšuje poplatek za skládkování. Dnes činí 500 korun za tunu, v roce 2029 by měl dosáhnout 1850 korun za tun. To podle autorů dopisu sice omezí množství odpadu na skládkách, ale nemotivuje k vyšší recyklaci odpadu a jeho využití jako druhotné suroviny.

"Na Slovensku schválili pro obce motivační zákon. Rozdělili obce do několika skupin. Do deseti procent třídění platí poplatek 1170 korun za tunu. Další skupiny jsou do dvaceti, třiceti, čtyřiceti procent až nad šedesát. Čím více obce třídí, tím mají skládkovací poplatek nižší," řekl na tiskové konferenci výkonný ředitel ČAOH Petr Havelka. České obce podle nového zákona získají takzvanou třídící slevu. K dosažení slevy musí třídit nad 75 procent, což je podle Havelky možné u malých obcí, ale nesplnitelné u velkých. "Sleva je ale navržena jen do roku 2027. Nerozumíme tomu, co má být potom," doplnil Havelka.

"Recyklaci je potřeba podpořit daňovým zvýhodněním recyklovaných výrobků a recyklátů, například formou snížené DPH. Dále snížením zdanění práce v recyklačním průmyslu a závazkem státu k vyššímu zastoupení recyklovaných výrobků v rámci veřejných zakázek," uvádí dopis. Tyto nástroje podle výkonného ředitele Svazu průmyslu druhotných surovin Petra Šulce přimějí výrobce vyrábět a pracovat s druhotnými surovinami. "Je potřeba je ekonomicky zrovnoprávnit s primárními surovinami," řekl Šulc.

Jan Hlaváč z EKOLAMP upozornil také na špatné nastavení návrhu zákona vzhledem k elektroodpadu. "Je nějaký domácí elektroodpad, který se dá zpeněžit. A pak je nebezpečný, kde je recyklace pro zpracovatele nevýhodná. Stojí spoustu peněz a hodnota druhotných surovin z nich je zanedbatelná. Zákon je nerozlišuje a v důsledku nikdo nebude motivován sbírat a recyklovat nebezpečné spotřebiče. Zpracovatelé se budou zaměřovat na ty, na kterých se dá získat materiál nebo peníze," vysvětlil Hlaváč. Nebezpečný elektroodpad tak podle něj skončí buď ve sběrných dvorech, kde se mu nikdo nebude věnovat, nebo na černých skládkách.