Odboráři z ČMKOS představí své výhrady k zamýšlené důchodové reformě

Praha - Odboráři z Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) se chystají dnes představit své výhrady k důchodové reformě, kterou připravuje vláda. Podle předáků největší odborové centrály má chystaný reformní plán slabiny. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že parametry zveřejní v březnu. Odbory si stěžovaly na to, že s nimi vláda o zamýšlených změnách nejedná.

Pětikoaliční kabinet v programovém prohlášení slibuje, že reformu provede. Premiér Petr Fiala (ODS) v posledních dnech několikrát zopakoval, že reformování systému důchodů je nutné, aby byl udržitelný i pro příští generace penzistů. Podotkl, že změny měly provést už předchozí vlády. Podle ekonomů a některých politiků není možné v nynější podobě důchody dlouhodobě udržet, systém se propadá do dluhů. Podle schváleného rozpočtu jsou letos výdaje na důchody o 62,5 miliardy vyšší než příjmy. Suma nezahrnuje ještě připravovanou mimořádnou červnovou valorizaci.

Ministři zatím zmiňují zrušení stropu na důchodový věk. Ten se nyní každý rok o pár měsíců posouvá, zastavit by se měl v příštím desetiletí na 65 letech. Vládní politici mluví o tom, že by se pak ale mělo dál v postupném navyšování pokračovat až do 68 let, a to podle prodlužování života. Podle zástupců vládní koalice by se mělo upravit i spoření na stáří, aby ho lidé čerpali každý měsíc jako část důchodu. Zmiňuje se také přiblížení odvodů osob samostatně výdělečně činných odvodům zaměstnanců, zkrácení povinné doby pojištění z 35 na 25 let či dřívější důchod pro náročné profese. V programové prohlášení vláda píše o zvýšení solidární části důchodu či o snížení odvodů zaměstnavatelům. Ministři už uvedli, že vzhledem k zadlužování nebude pokles sazby pojistného možný.

Odbory se staví proti záměru navyšovat důchodový věk. Volají po dřívějším důchodu pro lidi v náročných povoláních. Požadují, aby tato skupina byla širší. Kritizují také případné snižování odvodů.

ČMKOS je největší odborovou centrálou v republice, sdružuje 31 odborových svazů se zhruba 270.000 členy.