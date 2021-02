Odboráři vyzvali k častějšímu vyplácení odměn pro učitele

Praha - Zástupci školských odborů dnes vyzvali ministerstvo školství, aby doporučilo ředitelům škol využít navýšení peněz na nadtarifní část platů spíš na osobní ohodnocení než na odměny. Po jednání školské tripartity to dnes ČTK řekl předseda školských odborů František Dobšík. Osobní příplatek je podle něj pro zaměstnance více motivační, protože ho dostávají každý měsíc, zatímco na odměny čekají obvykle déle. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) je podstatné to, že se navýšily peníze na platy.

"Za poslední rok drtivá většina volných složek šla do odměn. My ale apelujeme a vyzýváme ministerstvo, aby se upřednostňoval osobní příplatek, který je každý měsíc motivační, ne že se čeká, až se dostane odměna za čtvrt, nebo půl roku," uvedl Dobšík. Podle něj k tomu sice ministerstvo školství asi připravilo návod pro školy, mělo by to od něj ale zaznít důrazněji.

Zejména nepedagogičtí pracovníci ve školách, kteří dostali od ledna přidáno čtyři procenta pouze na odměny a příplatky, by podle Dobšíka měli mít nějakým způsobem garantováno, že jim platy také narostou. "Odměny by měly být častější," řekl.

Plagu požadavek nepřekvapil. "Odborům samozřejmě vadí, že většina jde do odměn, nikoli do základu (platu)," řekl. Dodal, že se v tom s odboráři neshodne. Za důležité považuje to, že do škol odešlo v uplynulých letech víc peněz než v minulosti, což podle něj dnes při jednání školské tripartity nezpochybnili ani odboráři.

Rozpočet na platy ve školství vzrostl od začátku roku o devět procent. Úřad v lednu informoval, že toto navýšení rozdělí mezi mateřské, základní a střední školy i družiny. Tarify učitelů se zvýší o čtyři procenta, asi čtvrtina peněz mát jít podle ministerstva na specializační či třídnické příplatky a zbytek na odměny. Platy nepedagogických pracovníků ve veřejných školách se mají navýšit o čtyři procenta.

Průměrný hrubý plat učitelů činil podle ministerstva školství v prvním pololetí loňského roku 40.047 korun měsíčně. Nepedagogové ve školách brali v prvním čtvrtletí v průměru 22.030 korun měsíčně. Průměrná mzda v ČR byla podle Českého statistického úřadu ve stejném období 34.200 korun. Vláda slíbila, že letos platy vyučujících vzrostou na 150 procent úrovně z roku 2017. Vládní představitelé hovořili o částce 45.450 korun.