Odboráři v Praze vyzývají vládu k pomoci lidem i firmám

Praha - Odboráři na dnešní demonstraci na pražském Václavském náměstí vyzývají vládu k pomoci lidem i firmám. Zaznívají požadavky na zvýšení platů či zastropování cen. Předseda Odborového svazu Kovo Roman Ďurčo varoval před tím, že dnešní akce nemusí být poslední a že odbory mohou být i tvrdší. Vyzval vládu k činům, český průmysl se podle něj potápí. Podle policejního odhadu se demonstrace účastní jednotky tisíc lidí.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Sředula na úvod demonstrace na pražském Václavském náměstí varoval před tím, že pokud vláda nezačne více pomáhat, má před sebou Česko obrovské problémy. Středula, který bude příští rok kandidovat na prezidenta, citoval první českou hlavu státu Václava Havla, že lhostejnost k druhým a k osudu celku je tím, co otevírá dveře zlu. Demonstranti na Václavském náměstí jsou podle něj ti, kteří mají strach z budoucnosti.

Ďurčo ve svém projevu připomněl růst cen energií a potravin. Vláda podle něj pomáhá pomalu, a navíc staví občany, kteří pomoc potřebují, do nedůstojné pozice. Firmy se podle něj dostávají do kritické situace a hrozí jejich zavírání. "Loď průmyslu se začíná zvolna potápět, to je pro nás nepřijatelné," řekl. "Vláda musí provést občany i firmy dnešní krizí tak, aby neutrpěl újmu nikdo, kdo pracuje a plní rozpočet," řekl.

Předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková vyzvala k zastropování cen a k zajištění důstojného života lidí. Uvedla, že demonstranti nejsou lhostejní k tomu, jak budou žít oni, jejich rodiče i jejich děti. Regulované ceny podle ní už nyní fungují ve zdravotnictví, mohou tedy být i v jiných sektorech. "Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. Vládo, hledej způsoby. Pokud je hledat nechceš, předej to jiným," řekla.

Prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR Jiří Dokoupil vyzval vládu k valorizaci tarifních platů zaměstnanců veřejných institucí v kulturní sféře. Pokud vláda nevyslyší návrhy odborů, hrozí podle něj trvalá destrukce kultury v ČR.

Na zvýšení platů apelovala i zástupkyně poštovních odborů Jindřiška Budweiserová. Podle ní jsou pošťáci dlouhodobě platově podhodnoceni, tlak na úspory na poště navíc může vést k omezení poštovních služeb a k dalšímu vylidňování venkova.

Podporu demonstraci vyjádřil i předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Rada se podle něj připojila k odborům, protože na postižené tvrdě doléhá současná inflace. Podle něj se mnoho postižených dostává na hranu chudoby a existenčního ohrožení.

Demonstranti zaplnili horní čtvrtinu Václavského náměstí, troubí na houkačky a mávají transparenty s logy jednotlivých odborových svazů. Jsou mezi nimi i příznivci neparlamentních levicových stran ČSSD a KSČM. Podle vyjádření Policie ČR na twitteru dohlíží na demonstraci více než stovka policistů, na místě jsou i členové antikonfliktního týmu.