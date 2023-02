Odboráři tvrdí, že vedení Nexenu brání vstupu do továrny stávkové hlídce

Bitozeves (Lounsko) - Odboráři tvrdí, že vedení společnosti Nexen Tire u Žatce na Lounsku, kde od úterý stávkuje část zaměstnanců např. za vyšší mzdy, brání vstupu do továrny stávkové hlídce. Skupiny hlídek se tak nemohou vystřídat, řekl ČTK předseda odborové organizace Nexen Pavel Rohel. Podle něj jde o porušení předpisů. Nevyloučil ani to, že se odbory obrátí na policii. Vyjádření společnosti, která několik dní na dotazy neodpovídá, ČTK zjišťuje.

Odboráři v továrně před rokem vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli postoji korejských vlastníků firmy ke kolektivnímu vyjednávání. Ke stávce přistoupili poté, co zaměstnavatel odmítl smlouvu zprostředkovatele, tedy kompromisní dohodu mezi oběma stranami.

"Pracovnice z oddělení lidských zdrojů zabránila osobní přítomností přístupu do fabriky, abychom tam nemohli kontrolovat nejen BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), ale také případné porušování zákona na pracovišti," uvedl Rohel. Uvnitř továrny je podle něj stávková hlídka, která se měla střídat, zatím jí to však nebylo umožněno. "Nemají na to právo, my si určujeme rozvrh kontroly sami," tvrdí Rohel.

Odbory se chtěly s vedením firmy ve čtvrtek sejít, zástupci Nexenu se ale podle nich na schůzku nedostavili. V úterý však podle odborů přislíbili do týdne odpovědět na požadavky, které z kolektivní smlouvy vyplývají. Podle odborářů jde o průtahy. Proto se rozhodli odboráři uspořádat v pondělí od 14:00 protest před podnikem.

Mezi požadavky odborů vycházející z kolektivní smlouvy patří mimo jiné zvýšení mezd o 8,3 procenta, dvacetiprocentní příplatek za noční směnu a víkendy nebo dvě koruny navíc k hodinové sazbě směnařů, uvedli už dříve odboráři. Nástupní mzda operátora výroby je podle odborářů 22.700 korun. Průměrnou mzdu zaměstnanců firma neuvádí.

Se stávkou podle odborů souhlasila nadpoloviční většina zaměstnanců. Aktivně se do ní přihlásilo více než 190 ze 1100 zaměstnanců. Odbory tvrdí, že se mzdy části zaměstnanců nezvýšily od roku 2018. Firma naopak uvedla, že v minulosti všem pracovníkům platy zvedla. V úterním prohlášení pro ČTK její zástupci podotkli, že i přesto, že je podnik ve ztrátě, připravuje zvýšení mezd k 1. březnu. Podle údajů z výročních zpráv ve Sbírce listin společnost v roce 2021 vykázala zisk po zdanění přes 709 milionů Kč, o rok dříve byla ve ztrátě 1,4 miliardy Kč.

Odbory odhadují denní ztrátu podniku na 15 milionů korun a společnost podle písemného vyjádření pro MF Dnes až na 20 milionů korun denně. Ďurčo už dřív řekl, že požadavky odborů v kolektivní smlouvě vyjdou firmu asi na 30 až 50 milionů korun.

Společnost Nexen Tire vyrábí pneumatiky pro osobní a lehká užitková auta. Firma s jihokorejským majitelem sídlí v Bitozevsi na Lounsku, v průmyslové zóně Triangle.