Odboráři KOVO budou protestovat u vlády proti reformě penzí a normě Euro 7

Praha - Odboráři z nejpočetnějšího svazu KOVO se dnes od 12:00 chystají protestovat v Praze před sídlem vlády proti připravované důchodové reformě a nové evropské emisní normě Euro 7. Ke Strakově akademii se vypraví o hodinu dřív v průvodu z Letenské pláně. Magistrátu nahlásili 1000 až 1500 účastníků. Kabinet v té době v Praze nebude. Dnes má výjezdní zasedání v Jeseníku.

Odboráři svazu KOVO chtějí protestovat proti zvýšení důchodového věku na 68 let a proti podobě důchodové reformy. Požadují dřívější penzi pro náročné profese bez krácení pobírané částky. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden řekl, že návrh zákona s dřívějšími důchody pro náročné profese předloží letos ve druhém pololetí a s uzákoněním důchodového věku na 68 letech ve svých návrzích nepočítá.

Věková hranice pro odchod do důchodu se posouvá už nyní, v příštím desetiletí se má zastavit na 65 letech. Podle záměrů by se v postupném navyšování mohlo dál pokračovat podle vývoje doby dožití. Podle Jurečky je potřeba zohlednit délku života i odpracovanou dobu a náročnost práce. Reformní změny penzí se mají dotknout čtyřicátníků a mladších, uvedl ministr.

Odboráři mají výhrady také k podobě nové emisní normy Euro 7. Obávají se rušení pracovních míst a propouštění.

KOVO patří ke svazům Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Tato největší odborová centrála v Česku protest podporuje. Dorazit by měli i členové z dalších svazů. Do Prahy se chystají také odboráři z automobilky z Mladé Boleslavi a Kvasin. Podporu vyjadřují i někteří politici. Na akci by měl vystoupit předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš či šéf mimosněmovních sociálních demokratů Michal Šmarda. Pořadatelé očekávají i šéfku komunistů Kateřinu Konečnou či zástupce opozičního hnutí SPD.