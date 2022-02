Odboráři jednali o platech se Stanjurou a Jurečkou, žádali rozmrazení platů

Praha - Odboráři veřejného sektoru jednali dnes o platech s ministry financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) a práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Požadují, aby při příznivém vývoji stavu rozpočtu kabinet své rozhodnutí o zmrazení části výdělků přehodnotil. Ministerstvo financí v novém návrhu rozpočtu pro letošek pro přidávání nevidí prostor. ČTK to po jednání řekl mluvčí 14 svazů veřejného sektoru Pavel Bednář. Členové vlády už několikrát zopakovali, že kvůli rostoucímu zadlužení jsou úspory v rozpočtu nutné a vláda se snaží schodek snížit.

"Výsledek jednání je takový, že ministerstvo financí nevidí v rozpočtu pro navýšení platů prostor. Nicméně se nebrání podle vývoje příjmů diskusi. Nevzdáváme se," řekl Bednář.

Podle informačního systému o průměrném výdělku na konci třetího čtvrtletí zaměstnával veřejný sektor 693.300 lidí. Od ledna se plat zvedl jen některým profesím. Policisté, hasiči či pracovníci sociálních služeb dostali do tarifů 700 korun, zdravotníci si polepšili o šest procent a učitelé o dvě procenta. Úředníkům, pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším se plat zmrazil. Kabinet Petra Fialy (ODS) tak změnil nařízení předchozí vlády ANO a ČSSD, která krátce před svým odchodem rozhodla o navýšení o 1000 korun všem. Původně slibovala 1400 korun.

Česko hospodaří v rozpočtovém provizoriu. O novém rozpočtu měla dnes jednat tripartita. Návrh ale ještě není hotový, proto se zasedání odložilo o týden. Babišova vláda navrhovala rozpočet se schodkem 376,6 miliardy korun. Stanjura v neděli řekl, že by se deficit mohl dostat pod 280 miliard. Fialův kabinet chtěl původně snížit schodek pod 300 miliard. K příznivějšímu výsledku by mohly přispět vyšší příjmy. Očekává se 61,2 miliardy navíc, z toho ale polovina poputuje do mimořádné valorizace penzí, dávek na bydlení a nemocenských dávek.

Odbory veřejného sektoru před nedávnem posílaly šéfům příslušných resortů dopisy, ve kterých požadovaly upravení výdělků podle slibů Babišova kabinetu. Předáci poukazují na vysokou inflaci. Ministr financí v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce podotkl, že bojovat za vyšší výdělky je práce odborů. "Rádi bychom zvyšovali platy, kdyby bylo z čeho. Všechno bude na dluh," řekl Stanjura.

Ministři Fialovy vlády si už dřív stěžovali na to, že v původním návrhu rozpočtu peníze na přidávání nebyly. Exministryně financí a šéfka opozičních poslanců ANO to v neděli odmítla s tím, že do rozpočtu zapracovala na navýšení 13 miliard. Ještě jako šéfka státní pokladny uváděla, že platy je nutné zmrazit. Argumentovala tím, že lidé mají víc peněz díky zrušení superhrubé mzdy.

Bednář řekl, že jednání o platech na rok 2023 začnou letos dřív než v předchozích letech. První vyjednávání s ministrem práce a financí by se měla uskutečnit už zhruba do dvou měsíců. O svém dalším postupu kvůli rozmrazení výdělků pro letošek se předáci odborů veřejného sektoru chtějí případně poradit po zasedání tripartity.