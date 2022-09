Odboráři dorazí do Prahy na své shromáždění proti chudobě - ŽIVĚ

Praha - Odboráři a odborářky z celé republiky dorazí dnes do Prahy na shromáždění proti chudobě. Chtějí na něm zveřejnit své požadavky a návrhy ke zmírnění dopadů zdražování a energetické krize na zaměstnance a jejich rodiny. Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly by se akce v pražském Fóru Karlín mohlo účastnit 1500 až 2000 lidí. ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů s asi 270.000 členů. Shromáždění pořádá vždy v září od roku 2015. V minulých dvou letech se nekonalo kvůli epidemii.

Odboráři svou akci označují za "manifestační mítink". V předchozích ročnících se na něm připravovali na vyjednávání o růstu platů. Měli heslo "Konec levné práce." Centrála uvedla, že letos chtějí dát svazy najevo postoje k nynější ekonomické situaci a vyslat vzkaz politikům, aby dopady na zaměstnance a podnikatele nepřehlíželi. Odbory poukazují na vysokou inflaci a propad reálných příjmů. Vládu a její kroky kritizují.

Svazy veřejného sektoru požadovaly kvůli zdražování navýšení platů ještě letos. Nakonec uzavřely s kabinetem dohodu, že se upraví od září jen ty výdělky, které se v lednu nezvedly. Zmrazené platové tarify nepedagogických pracovníků, zaměstnanců kultury či úředníků tak teď vzrostly o deset procent. Od ledna by se měl platový základ o deset procent pak upravit policistům a hasičům. O přidání dalším profesím se jedná. Předáci zatím neupřesnili, jaký budou žádat růst mezd pro zaměstnance firem.

Podle ministerstva financí by letos průměrná inflace měla dosáhnout 16,2 procenta. Příští rok by to mohlo být 8,8 procenta. Míra nezaměstnanosti by měla zůstat nízká. Suma na platy a mzdy by se příští rok proti letošku měla zvednout o 7,9 procenta.