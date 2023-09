Odboráři budou dnes s Jurečkou vyjednávat o růstu platů pro příští rok

Praha - Odboráři veřejného sektoru budou dnes vyjednávat s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) o zvýšení platů učitelů, hasičů, pracovníků v kultuře či zdravotníků pro příští rok. Členové vlády už dřív oznámili, že by celková suma na platy měla kvůli snížení zadlužování státu a nutnému ozdravení financí v roce 2024 proti letošku klesnout o dvě procenta. Odborové svazy jsou i kvůli tomuto opatření od poloviny května ve stávkové pohotovosti.

Podle údajů Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) v platové sféře pracovalo letos v prvním čtvrtletí 719.800 lidí. Polovina vydělávala přes 40.292 korun. Průměrný plat činil 43.378 korun, meziročně stoupl o 6,6 procenta. Průměrná mzda v soukromém sektoru činila v prvním kvartále 44.615 korun, meziročně se zvedla o 7,7 procenta. Polovina lidí pobírala nad 36.366 korun.

Vláda letos od ledna zvýšila platové tarify jen bezpečnostním sborům, a to o deset procent. Ostatním profesím jako učitelům, zdravotníkům, úředníkům či pracovníkům kultury a sociálních služeb je neupravila. Sumu na platy v rozpočtu jim ale pro letošek proti loňsku zvedla o čtyři procenta. Peníze mají zaměstnancům rozdělovat vedoucí na odměnách podle výkonu. Odboráři si stěžovali na to, že se vyšší rozpočtovaná částka ve výdělcích neodrazila. Požadovali proto navýšení tarifů, a to ještě letos. S požadavkem neuspěli.

Odbory poukazují na zdražování i na odhadovaný růst výdělků. Průměrná míra inflace za loňský rok dosáhla podle statistického úřadu 15,1 procenta. Podle srpnové predikce ministerstva financí by za letošek mohla činit 10,9 procenta. Suma na mzdy a platy by se mohla zvednou proti letošku o 6,1 procenta, uvádí resort financí v poslední predikci.