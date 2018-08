Praha - Vláda se dnes dohodla s odbory na růstu platů ve veřejném sektoru od ledna. Většině pracovníků veřejných služeb se zvednou platové tarify o pět procent, zbývající peníze poputují do odměn. Novinářům to po jednání s odboráři řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Zdůraznila, že přidávání nebude plošné a víc by měli dostat lidé s nízkými výdělky.

Vláda původně chtěla částku na platy zvednout pro příští rok o šest procent. Na navýšení tak mělo v rozpočtu příští rok být asi 22,3 miliardy korun. Ve středu se koaliční hnutí ANO a ČSSD domluvily, že přidají ještě další tři miliardy. Suma na platy tak bude o osm procent vyšší.