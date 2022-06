Odborář: Vláda navrhla dvě varianty růstu platů, ani jedna nedorovná inflaci

Praha - Vláda navrhla odborům dvě varianty růstu platů ve veřejném sektoru pro letošek. Ani jedna inflaci nedorovná. Po jednání se členy vlády to ČTK řekl mluvčí odborových svazů veřejné sféry Pavel Bednář. Podle něj není stanovisko vlády pro odbory akceptovatelné, vládní návrhy ale nechtěl přiblížit. Odboráři požadují přidání od července tak, aby neklesla kupní síla, tedy navýšení o inflaci. Jednání odborů s vládou budou pokračovat.

"Vláda navrhla dvě řešení. Jedno je takové, že by došlo k propadu reálných platů všech zaměstnanců, a druhé řešení, že by došlo k hlubokému propadu. Takže vláda nepřišla s žádným stanoviskem, které by pro nás bylo akceptovatelné," řekl Bednář. Závěr z jednání je podle něj ten, že požadavek odborů a vládní varianty proberou špičky vládní pětikoalice. Do dvou týdnů by se pak mělo uskutečnit další jednání odborů s vládou. Na dnešní schůzce s odbory byli ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL), šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura (ODS) a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Bednář řekl, že panuje shoda na tom, že by se výdělky měly zvednout ještě letos. "Není jasné, jestli to bude od července, nebo od září, nebo od jiného termínu. My navrhujeme od 1. července, snaha vlády je podle mé intuice spíš od září," řekl Bednář. Přidání by se také mělo nejspíš pro jednotlivé profese lišit. Ty, jimž plat nerostl, nebo rostl méně, by si měly přilepšit víc.

Podle informačního systému o průměrném výdělku zaměstnával loni veřejný sektor 656.500 lidí. Polovina z nich vydělávala přes 41.921 korun hrubého měsíčně. Průměrný plat ve veřejné sféře činil 44.782 korun. Policistům, hasičům či pracovníkům sociálních služeb se letos od ledna zvedl základ výdělku neboli tarif o 700 korun. Učitelé si polepšili o dvě procenta, zdravotníci o šest procent. Úředníkům stejně jako pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím se pro letošek výdělek zmrazil. Inflace dosáhla v dubnu meziročně 14,2 procenta.

O prázdninách by mělo začít jednání odborů a vlády o růstu platů pro příští rok.