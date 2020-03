Odborář ostře kritizoval změnu právního režimu pro vládní omezení

Praha - Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) ostře kritizovala postup vlády, která po deseti dnech změnila režim vydávání mimořádných opatření z krizového zákona na zákon o ochraně zdraví. Podle některých právníků tak podnikatelé kvůli omezením už nebudou mít nárok na úhradu škod. Předák centrály Josef Středula to označil za "fatální přešlap" a přirovnal k "chování šmejdů". Podle něj by se měl k záležitosti vyjádřit premiér Andrej Babiš (ANO).

Vláda rozhodla o uzavření řady provozů a dalších omezeních. Postupovala podle krizového zákona. Od 24. března omezující nařízení prodloužila, ale už podle normy o ochraně zdraví. Podle některých právníků nárok na náhradu škod platí jen podle krizového zákona. Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) dnes řekla, že zdravotní zákon je pro pandemii vhodnější a vláda chce zabránit spekulantům, aby nynější nouzové situace zneužili k obohacení.

"Považuju to za fatální přešlap. Myslím, že se to nemělo vůbec nikdy stát. Podnikatelé, živnostníci byli připraveni na to, že ponesou významný díl problémů sami. Po tomto si říkají: Proč?" řekl Středula. Poukázal na to, že kabinet změnu včas neoznámil. Zveřejnila se až dodatečně po svém zavedení. Postup vlády nepovažuje šéf největší odborové centrály za standardní. "Z mého úhlu pohledu se to srovnává pouze s chováním šmejdů, které jsme tady odsuzovali... Proto si platíme daně, aby v případě, když to potřebujeme, se škody napravily," řekl předák.

Středula míní, že dosavadní zdůvodnění členů vlády není dostatečné. Věří, že se k záležitosti kabinet ještě vrátí. "Budu očekávat, jak se k tomu primárně vyjádří pan ministerský předseda. Myslím si, že teď nám tady něco významně schází," dodal odborář.

Kritiku se snažila mírnit ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní se její resort drží toho, co od počátku navrhoval. Zmínila příspěvky na náhrady a mzdy pro firmy, na které dopadla vládní omezení kvůli koronaviru. O vládní pomoci firmám a živnostníkům mluvila i Schillerová.

Situaci nechtěl posuzovat šéf Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek. "Prostého občana tohle absolutně nezajímá. Je zajímá, jestli opravdu přijdou výplaty," míní předák druhé největší centrály.