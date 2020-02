Odběr k ověření koronaviru je stejný jako u chřipky

Praha - Odběry k ověření nákazy koronavirem jsou stejné jako u chřipky, testuje se výtěr z krku nebo nosu a vzorek krve. Vzorky odebírají v Česku jen infekční laboratoře nemocnic a vyhodnocuje je Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu. Postup odběru a testování ČTK popsala vedoucí laboratoří Synlab Jarmila Bečvářová.

V Česku bylo do pátku testováno na koronavirus 37 lidí, výsledky všech byly negativní. Dnes večer má do země přiletět pětice Čechů evakuovaných z Číny, v noci odletěli z Wu-chanu, centra nákazy novým typem koronaviru.

K vyšetření se zasílají dva vzorky z výtěru a vzorek srážlivé krve. "Výtěry odebrané do transportního média, stejného jako pro odběr vzorků s podezřením na chřipku, je povinné zaslat v bezpečnostním trojobalu do Národní referenční laboratoře (NRL)," uvedla Bečvářová. Jen NRL může nemoc zatím vyšetřovat, pokud by byly přizvány soukromé laboratoře, budou postupovat podle její metodiky.

Pokud nemocný pobýval v nedávné době v Číně a pozoruje na sobě příznaky podobné chřipce, tedy kašel, horečku a dýchací obtíže, musí informovat lékaře. Ten ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí rozhodne, jestli je třeba odebrat pacientovi vzorky. "Odběry sloužící pro průkaz koronaviru aktuálně provádí pouze infekční oddělení nemocnic," doplnila.

Pacient by zůstával doma v karanténě, pokud by se jeho stav zhoršil, byl by přijat do nemocnice na infekční oddělení. I v případě negativního výsledku testu zůstávají nemocní v izolaci do konce uplynutí inkubační doby koronaviru, tedy po dva týdny od kontaktu s možným nakaženým. Pozitivní výsledek by znamenal hospitalizaci a karanténu.

Nemoc může přejít v zápal plic nebo v nejhorším případě v selhání dýchání. Podlehlo jí přes 300 lidí, většinou starších nebo oslabených. Podobný počet nakažených se lékařům od propuknutí epidemie podařilo vyléčit. Nakažených je více než 14.500, virus se rozšířil do 26 zemí včetně osmi evropských.

V Česku byli vyšetřováni jednak cizinci z Číny i jiných zemí, jednak Češi, kteří pobývali v posledních týdnech v Číně. Testována byla i žena z Liberce, která byla v Německu v kontaktu s jedním z nemocných. Zaměstnanci bavorské firmy na výrobu automobilových dílů se tam nakazili od Číňanky ze Šanghaje při firemním školení. Žena se nakazila zřejmě od rodičů, kteří pocházejí z Wu-chanu považovaného za ohnisko nákazy.