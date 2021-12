Od zavedení hotovostního eura koruna posílila proti evropské měně o 28 %

Praha - Koruna za 20 let, kdy se začala v hotovostní podobě používat jednotná evropská měna, posílila proti euru o zhruba 28 procent. V roce 2002 se začala obchodovat na úrovni kolem 32 Kč za euro, poté v roce 2004 oslabila až nad 33 Kč/EUR, aby v půlce roku 2008 krátce česká měna posílila až pod 23 Kč za euro, dosud nejsilnější hodnotu vůči euru. Později byl kurz koruny od listopadu 2013 do dubna 2017 oslabován intervencemi České národní banky na úroveň kolem 27 korun za euro. Následné posilování koruny zastavené pandemií koronaviru doprovázely výkyvy kurzu, kdy se koruna i vracela zpět k hranici 27 Kč za euro. V posledních týdnech kurz koruny opět posiluje především kvůli razantnímu zvyšování úrokových sazeb ČNB, a to až pod hranici 25 korun za euro. Vyplývá to z výpočtů ČTK, údajů serveru Patria a vyjádření oslovených analytiků.

"Ačkoli se může zdát, že v posledních týdnech koruna zpevňovala následkem růstu cenových sazeb, není to nic drastického," komentoval aktuální vývoj hlavní ekonom Natland Petr Bartoň.

Euro začalo platit v hotovostní podobě 1. ledna 2002 a nahradilo dříve platné měny používané ve státech eurozóny. Pro bezhotovostní platby bylo již ovšem zavedeno od ledna 1999. Nyní eurem platí 19 zemí EU. Naposledy do eurozóny vstoupila Litva v roce 2015, a to jako poslední z pobaltských zemí. V době svého vzniku bylo euro vnímáno jako nástroj k dosažení hospodářské stability. Už na počátku ale existovaly i kritické hlasy, podle nichž nemůže měnová unie fungovat v tolika různorodých ekonomikách.

"Pro českou korunu je euro od samého vzniku přirozeným benchmarkem a v této roli nahradilo německou marku jakožto dřívější kotvu koruny. Z hlediska vývoje kurzu koruny k euru lze historicky identifikovat dvě rozdílná období. První z nich, trvající do roku 2008, bylo charakterizováno výrazným trendovým posilováním koruny. Pro následné období, trvající až do dneška, je spíš příznačná trendová stagnace koruny, byť s nemalou volatilitou," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

V letech 2004 až 2008 koruna vůči euru posilovala podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka především díky tomu, že docházelo ke konvergenci české ekonomiky s eurozónou, tedy přibližování ekonomické úrovně. "Zatímco průměrný roční kurz koruny k euru v roce 2002 činil 30,81 Kč/EUR, tak v roce 2008 to bylo 24,94 Kč/EUR," uvedl Novák.

Další vývoj kurzu koruny bude podle něj závislý na tom, jak bude ČR schopna reagovat na nastupující změny v oblasti energetiky, průmyslu a celkové modernizace ekonomiky. "Samozřejmě velmi důležité bude i to, jaká se bude provádět hospodářská politika. Prostor pro posílení koruny vůči euru v nadcházejících letech zde nepochybně ještě je, ale je daleko omezenější než před rokem 2008," dodal.

Samotné přijetí eura v Česku ale není aktuální. Nová vláda koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) přijetí eura neplánuje. Česko totiž nesplňuje podmínky pro přijetí eura a pro zemi to také prozatím není výhodné. Podle dřívějšího vyjádření představitelů nové koaliční vlády je tak přijetí eura spíše až otázkou pro další vládu.

Z aktuální analýzy České národní banky vyplývá, že případné přijetí eura by mělo dále zvýšit přínosy, které pro Českou republiku vyplývají z její obchodní provázanosti se zeměmi platícími eurem a z otevřenosti české ekonomiky. Na druhou stranu vstup do eurozóny by přinesl rizika, která plynou ze ztráty nezávislé měnové politiky České národní banky a stabilizační role kurzu koruny. Problémem je také nedokončená konvergence, tedy přibližování se úrovně Česka k eurozóně, a to hlavně u cen a mezd.