Od září povinné roušky, karanténa jen na 10 dní

Praha - Od úterý 1. září bude v Česku ve vnitřních prostorách, jako jsou obchody, obchodní centra a pošty, ve veřejné dopravě či ve školách mimo třídy povinné nošení roušek. Novinářům to dnes po zasedání rady vlády pro zdravotní rizika řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Opatření má podle něj bránit šíření nového typu koronaviru po začátku školního roku, který s sebou přináší častější kontakty mezi lidmi a cestování. Plošná opatření kritizují někteří opoziční politici.

Vojtěch řekl, že roušky budou muset lidé nosit ve všech prostředcích veřejné dopravy včetně meziměstských spojů. "Také ve vnitřních prostorech, jako jsou obchody, obchodní centra a pošty a na vnitřních hromadných akcích bez ohledu na počet účastníků," uvedl. Školáci budou muset nosit roušky ve společných prostorách školy. "Jedná se o chodby a podobně, nikoliv v rámci jednotlivých tříd," dodal Vojtěch.

Opatření nebude platit pro kanceláře či provozovny se zaměstnanci, nevztahuje se ani na restaurace. "Chceme to dát tam, kde to má největší smysl," řekl Vojtěch. Týkat se má podle něj míst, kde se setkávají různé skupiny lidí, nikoliv opakovaně podobné jako třeba v zaměstnání. "Roušky bereme jako jedno ze tří hlavních preventivních opatření vedle dezinfekce a sociálního distancování," řekl.

Nadále bude platit omezení pro účast lidí na veřejných akcích na 1000. "Je ale možné, aby byly rozdělené sektory po 1000 osobách, to je základním principem, který držíme," uvedl. U vnitřních akcí se jedná o 500 osob a maximálně pět sektorů, dodal. V divadlech a dalších hledištích se stálými sedadly nebude od září nutné nechávat neobsazené každé druhé místo, dodal Vojtěch. Povinné bude ale nošení roušek.

Výjimky z nošení roušek budou podobné jako letos na jaře, kdy stát při epidemii nařídil širokou povinnost nošení roušek. "Teď výjimky přesně nevyjmenuji, ale plánujeme je pro osoby, pro které by byla rouška komplikací, třeba lidi s duševní chorobou a podobně," řekl Vojtěch.

Plošné zavedení roušek kritizují někteří opoziční politici. "Vláda opět přichází s plošným nošením roušek. Je to asi jediné řešení, které zná. Bez debat, vysvětlení či uveřejnění dat. Znovu se ukazuje, že vláda nezvládne připravit plán ani na víc než 14 dní dopředu," uvedl na twitteru šéf Pirátů Ivan Bartoš.

"Pokud by fungovala chytrá karanténa, kterou premiér sliboval už o Velikonocích, pokud by fungovalo masivní testování, nemusela by nyní vláda znovu zavádět roušky a znepříjemňovat tak lidem život," uvedla na twitteru ODS. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na stejné sociální síti uvedla, že by měl Vojtěch odpovědět na dotazy, co si slibuje od nošení roušek mimo třídu, proč jsou roušky povinné zrovna od 1. září a zda už hygienické stanice zvládají chytrou karanténu.

Prymula: Nakažení bez příznaků budou v izolaci jen deset dní

Karanténa kontaktů i izolace nakažených s nemocí covid-19 bez příznaků bude zkrácena ze dvou týdnů na deset dní. K ukončení karantény ani izolace nebude třeba test, výjimkou budou pracující ve zdravotnictví a sociálních službách a lidé se zhoršenou imunitou. Po jednání rady vlády pro zdravotní rizika to řekl vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a bývalý náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Pravidla se změní od pondělí 24. srpna.

"Je o tom dostatek dat ze zahraničí," řekl Prymula. Nakažení budou v izolaci deset dní od posledního pozitivního testu, pokud budou mít příznaky nemoci. "Pokud to jsou osoby, které mají příznaky, je doba tři až čtyři dny, když nemají příznaky, tak mohou být propuštěni. Obecně se zkracuje doba izolace na deset dnů," dodal.

Kontakty nakažených, u nichž se nemoc neprojevila, budou v karanténě deset dní od posledního kontaktu s nakaženým. Na závěr většina lidí nebude muset mít negativní test. Lékaři a hygienici mohou karanténu v některých případech prodloužit.

"Karanténa by měla pokrýt maximální inkubační dobu, která se uvádí 14 dní. Průměrná inkubační doba se pohybuje mezi čtyřmi až šesti dny, nad deset dní je extrémně zřídka," uvedl Prymula. Nejdelší zaznamenaná je podle něj 27 dní, infekčnost viru ale podle něj s časem klesá. Nejsilnější je asi dva dny před výskytem příznaků. Je podle něj zhruba dvouprocentní riziko, že lidé budou infekční i po deseti dnech.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová uvedla, že diskuse o úpravě karantény byla jedním z nejdelších bodů jednání rady. Nová pravidla budou podle ní platit až od 24. srpna, aby se na něj mohli připravit hygienici a praktičtí lékaři, kteří karantény ukončují.