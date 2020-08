Od září bude jezdit rychlovlak pendolino až do K. Varů

Karlovy Vary - Od 1. září bude rychlovlak pendolino jezdit až do Karlových Varů. Dosud jezdil pouze do Chebu a Františkových Lázní. Vedení kraje tím chce podpořit cestovní ruch a zlepšit dostupnost měst zejména turistům. Vedení Karlových Varů a kraje budou jednat se zástupci Českých drah o některých výhodách a slevách pro lázeňské hosty, řekla novinářům primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

"Už jsme mluvili s hoteliéry o tom, že by hotely zkusily vymyslet nějaký podpůrný program pro to, aby lidé cestovali sem do našeho města právě ve společnosti Českých drah. To znamená, že i hotely samy by se zapojily doprovodnými programy nebo nějakou podporou, aby lidé využívali pendolino," řekla Pfeffer Ferklová. Konkrétní podoba benefitů bude podle ní předmětem dalšího jednání.

Rychlovlakem se lidé dostanou z Ostravy, přes Olomouc, Prahu, Plzeň až do Karlových Varů. Cesta dlouhá více než 600 kilometrů bude trvat necelých sedm hodin. Večerní spoj, který dosud končí v Chebu, bude pokračovat přes Sokolov, kde bude také stavět, do Karlových Varů. Ráno bude z Karlových Varů odjíždět. Provoz bude zahájen prozatím na období do konce platnosti jízdního řádu do roku 2021.

Podle šéfa Českých drah Václava Nebeského se s tratí na Karlovy Vary nedělaly žádné větší úpravy. "Objednali jsme trasu u Správy železnic. Prověřili jsme jestli máme volný slot, ten byl, a pak jsme se domluvili s krajem," řekl Nebeský. S tím, že by pendolino zajíždělo až do Varů, se počítalo už při rekonstrukci Horního nádraží v Karlových Varech. Do projektu bylo dodatečně doplněno zázemí právě pro tento vlak. "Zhruba za rok v září budeme projekt vyhodnocovat z pohledu ekonomického," doplnil Nebeský.

České dráhy zahájily pravidelný provoz rychlovlaku pendolino mezi severní Moravou a západem Čech koncem roku 2011.