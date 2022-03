Od začátku války v Sýrii uplynulo 11 let, o život přišly statisíce lidí

Damašek/Praha - Zatímco se zraky světa upírají na Ukrajinu, Sýrie si dnes připomíná hořké 11. výročí začátku občanské války. Konflikt, který propukl po brutálním potlačení prodemokratických protestů v březnu 2011, si vyžádal nejméně 350.000 mrtvých a miliony dalších lidí připravil o domov. Humanitární pomoc podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) stále potřebuje asi 13 milionů Syřanů. Více než milionu Syřanů v loňském roce pomohla také česká humanitární organizace Člověk v tísni.

V době, kdy válka v Sýrii vstupuje do druhé dekády, zůstává syrské území roztříštěné. Vojska prezidenta Bašára Asada s pomocí Ruska, které se na straně vládnoucího režimu do konfliktu zapojilo v roce 2015, a spřátelených milic podporovaných Íránem dobyla zpět většinu území. Kontrolu Damašek neobnovil v provincii Idlib na severozápadě, kde působí rebelové, v oblastech ovládaných Tureckem na severní hranici a v regionech kontrolovaných Kurdy na severovýchodě.

Syrský režim byl opakovaně obviněn z páchání zločinů proti lidskosti včetně mučení, poprav či chemických útoků.

Nejradikálnější a nejmocnější opoziční silou byla v zemi v letech 2014 až 2019 sunnitská teroristická organizace Islámský stát (IS). V roce 2014 se teroristům z IS podařilo získat kontrolu nad téměř polovinou Sýrie a skoro třetinou Iráku. V oblasti, kde žilo skoro osm milionů lidí, příslušníci skupiny uřezávali hlavy, zotročovali ženy, unášeli a páchali mnohá další zvěrstva. Hlavní sídlo IS bylo v syrském městě Rakka.

V roce 2014 se zformovala mezinárodní koalice pod vedením Spojených států, její útoky směřovaly na IS, ale také proti vládním cílům. Od roku 2015 koalice podporovala arabsko-kurdskou alianci SDF. Některé povstalce podporovaly i Katar či Saúdská Arábie. Turecko se do bojů zapojilo v roce 2016 a bojovalo proti IS, SDF i vládě, podporovalo některé povstalecké skupiny a okupovalo území na severu Sýrie.

V roce 2017 byl IS v Iráku poražen, v Sýrii se tak stalo o dva roky později. V obou zemích ale stále udržují teroristé menší buňky schopné zorganizovat útoky.

Vysídlena je podle UNHCR stále více než polovina Syřanů - 6,8 milionu syrských uprchlíků žije v okolních zemích a dalších 6,7 milionu bylo vysídleno na území Sýrie. Přesné počty obětí války je těžké nezávisle ověřit, OSN loni odhadovala, že v konfliktu zemřelo téměř 350.000 lidí. Připustila však, že zcela jistě půjde o značně podhodnocené číslo. Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) odhadovala, že mrtvých bude více než půl milionu. V prosinci loňského roku ale informovala, že si válka v Sýrii za poslední rok vyžádala na 3700 mrtvých, což byl nejnižší roční nárůst od začátku konfliktu.

Česká humanitární organizace Člověk v tísni pomáhá v Sýrii od roku 2012 a jen v loňském roce poskytla různé formy pomoci téměř 1,4 milionu lidí, sdělila ČTK mediální koordinátorka Člověka v tísni na Blízkém východě Markéta Zemánková. Člověk v tísni poskytuje nejohroženějším Syřanům základní potraviny či potravinové poukázky a vysídleným rodinám hygienické balíčky. V zimních měsících organizace poskytuje například kamna a příspěvek na topivo, opravuje stany, dodává plachty, hřebíky a lana. Zároveň Člověk v tísni v Sýrii podporuje vzdělávání a ochranu dětí, zemědělství, obnovu dalších zdrojů obživy a pomáhá s opravami veřejných studní a kanalizačních sítí.

Mezi lidmi, které tato organizace finančně podpořila, aby mohli lépe přečkat zimu, jsou například nevidomí sourozenci Azíza a Džumaa, kteří nyní žijí v táboře v severní části provincie Idlib. Válka je vyhnala z domu a za posledních 11 let žili na skoro 40 místech.

"Měli jsme obchod, kde jsme prodávali chléb a plyn na vaření. O tohle živobytí jsme přišli, když začala válka. Bývali jsme šťastní, žili jsme v našem vlastním domě, ne jako teď ve stanu," řekla osmapadesátiletá Azíza. "Znala jsem naše město, věděla jsem, kde co je, a mohla jsem se tam sama bezpečně pohybovat, přestože nevidím," dodala. Z domova si vzala svého kocoura. "Jmenuje se Seles. Nesla jsem ho s sebou 70 kilometrů,” uvedla.

"Když válka začala, přišli jsme o všechno. Doslova jsme trpěli hlady, neměli jsme jídlo ani peníze. Někteří lidé k nám byli nelítostní. Jednou jsme zůstali šest dní bez vody," řekl dvaapadesátiletý Džumaa.

Jako vzpomínku na předválečný život si sourozenci nechávají klíče od svého domu a obchodu či peněženku po sestře, která zemřela před pěti lety. "Když jsem si s sebou brala ty klíče, doufala a věřila jsem, že se domů vrátím," řekla Azíza. "Stále doufám, že se domů jednou vrátím. Někdy si ale přeji, aby mě zasáhla nějaká raketa při ostřelování a ukončila moje utrpení. Musíme ale být trpěliví a vydržet to," dodala.