Od začátku ruské invaze vydalo Česko ukrajinským běžencům přes 386.000 víz

Praha - Od únorového začátku ruské invaze vydalo Česko ukrajinským uprchlíkům více než 386.000 víz dočasné ochrany. Ve čtvrtek dostalo vízum 645 běženců, zhruba o 50 méně než před týdnem. Vyplývá to z údajů ministerstva vnitra na twitteru. Víza dočasné ochrany umožňují jejich majitelům pobývat v zemi až rok. Zároveň jim otevírají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce.

Na cizinecké policii se za dobu ukrajinsko-ruského konfliktu podle dat ministerstva přihlásilo 326.891 běženců, ve čtvrtek jich bylo 1871. Hlásit se nemusí děti mladší 15 let, kterých je mezi uprchlíky podle statistik téměř třetina.

Přesný počet uprchlíků pobývajících v ČR nelze určit, část z nich totiž odjíždí do jiných zemí nebo se vrací na Ukrajinu. Podle odhadu úřadů je v Česku asi 280.000 až 300.000 uprchlíků, převážně žen s dětmi.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) ve středu po jednání vlády řekl, že práci si v Česku našlo přes 82.500 uprchlíků z Ukrajiny. Začali tak přispívat odvody do sociálního systému a platit daně do rozpočtu. Už dřív uvedl, že příchozí obsazují hlavně místa, která zůstávala dlouho volná.

V Česku ve čtvrtek po téměř čtyřech měsících skončil nouzový stav, který vláda vyhlásila kvůli migrační vlně z Ukrajiny. Státu a samosprávám umožňoval pružněji reagovat při ubytovávání lidí a umisťovat je i do některých prostor, kam by to jinak nebylo možné. Kabinet v posledních týdnech prosadil několik novel zvláštních zákonů k migrační krizi, které umožní potřebná opatření uplatňovat i po konci nouzového stavu.