Od začátku roku si pro přeočkování proti covidu přišlo půl milionu lidí

Praha - Posilující dávku očkování proti covidu-19 dostalo od začátku letošního roku přes půl milionu lidí. Celkově se od září nechalo přeočkovat už více než 2,9 milionu osob, tedy zhruba 27 procent populace. Vyplývá to z dat o očkování, které zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví. Zástupci projektu Chytrá karanténa na twitteru uvedli, že přeočkování navyšuje ochranu proti nákaze nad 80 procent a proti těžkému průběhu téměř ke 100 procentům. Podle denních dat o nákazách tvoří lidé s posilující dávkou očkování v lednu zhruba 5,6 procenta nakažených a 6,4 procenta hospitalizovaných.

Státní zdravotní ústav v pondělí potvrdil, že varianta omikron tvoří už více než polovinu nových případů. "Nová varianta se rychle šíří. Pokud můžete, jděte se očkovat, posilovací dávka navyšuje ochranu proti nákaze nad 80 procent a proti těžkému průběhu až téměř ke 100 procentům. Neočkovaným může omikron způsobit těžký průběh stejně jako delta," napsala Chytrá karanténa.

Za prvních deset lednových dní bylo pozitivně testováno 57.271 osob. Lidí bez očkování i plně očkovaných bylo shodně kolem 46 procent z nich. Zbytek byli lidé s nedokončeným očkováním nebo naopak přeočkovaní. Ještě v prosinci tvořili očkovaní 35 procent případů a v listopadu 30 procent nových nákaz. Neočkovaných je ale v populaci zhruba třetina, očkovaných skoro dvě třetiny. Data potvrzují předchozí varování odborníků, že očkování dvěma dávkami či předchozí prodělání nemoci před nákazou omikronem chrání méně.

Na 100.000 neočkovaných připadá v lednu za sedm ní téměř 480 nových případů, mezi očkovanými bez posilující dávky 417 případů. Na zhruba 100 na 100.000 obyvatel za týden v lednu vzrostl i počet nakažených po třetí dávce. V absolutních číslech tvoří asi 5,6 procenta a jejich průměrný věk je 57 let, u očkovaných dvěma dávkami 38 let a u neočkovaných 29 let.

Podle dat o očkování mají dosud posilující dávku asi dvě třetiny osmdesátníků a sedmdesátníků, potom podle věku podíl klesá. Ve skupině 60 až 64 let je jich méně než polovina, mezi lidmi ve věku 50 až 54 let zhruba třetina, u mladších čtyřicátníků pětina a ve skupině 30 až 34 let 11 procent.

Na více než 100.000 se dostal před koncem minulého týdne i denní počet podaných dávek. Z pátečních zhruba 110.700 tvořily více než 93.000 posilující třetí dávky. Nově se od začátku roku nechalo očkovat 37.606 lidí. Podle dat Chytré karantény na twitteru se v pondělí zaregistrovalo k očkování 26.000 lidí a z nich téměř 24.000 ke třetí dávce očkování. Celkově bylo podle dat z pondělí přes 81.000 lidí, kteří mají zarezervovaný termín nebo jsou k očkování registrovaní.

Očkování proti covidu-19 podle věkových skupin (k 10. lednu):

Dokončené očkování Posilující dávka Nad 80 let 88,9 % 67,8 % 70 - 79 let 89,7 % 68,6 % 65 - 69 let 83,3 % 58,6 % 60 - 64 let 77,4 % 49 % 55 - 59 let 76,9 % 39,9 % 50 - 54 let 75,5 % 33,4 % 45 - 49 let 74,7 % 29,4 % 40 - 44 let 66,5 % 20,1 % 35 - 39 let 62,2 % 14,7 % 30 - 34 let 59,8 % 11,2 % 16 - 29 let 62,9 % 5,8 % 12 - 15 let 45 % 0 % 5 - 11 let 0,4 % 0 % CELKEM 62,7 % 27,4 %

zdroj: ministerstvo zdravotnictví