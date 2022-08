Od úterý do čtvrtka čekají Česko opět tropické teploty, na víkend se ochladí

Praha - Od úterý do čtvrtka teploty v České republice opět přesáhnou tropickou třicítku, ve středu a ve čtvrtek se mohou vyšplhat až na 35 stupňů Celsia. Na víkend se ale ochladí. Dnes a ve druhé polovině týdne se vyskytnou bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Teploty by třicítku mohly atakovat už dnes. Počasí ale ovlivní brázda nízkého tlaku vzduchu od západu. "Přinese místní přeháňky a bouřky, ojediněle i silné, doprovázené hlavně přívalovými srážkami," uvedli meteorologové na facebooku.

Postupně se začne prosazovat oblast vyššího tlaku vzduchu, která přinese slunečné a velmi teplé počasí. V úterý a ve středu bude většinou jasno až polojasno. V úterý mají být teplotní maxima okolo 31 stupňů. "Ve středu a ve čtvrtek na většině území budou teploty v odpoledních hodinách překračovat tropickou třicítku a na některých místech se vyšplhají až k 35 stupňům Celsia," uvedl ČHMÚ.

Ve čtvrtek se ale začne od západu zatahovat, místy se už objeví přeháňky nebo bouřky. V pátek bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, na východě i bouřkami. Zatažená obloha bude zpočátku také o víkendu, ve většině Česka bude pršet. Postupně by ale mělo oblačnosti ubývat. "Teploty by se na konci pracovního týdne a o víkendu už měly pohybovat jen od 20 do 25 stupňů Celsia," dodali meteorologové.