Od Trumpa se odklání i úvěrový partner Deutsche Bank, píše NYT

Washington - Od amerického prezidenta Donalda Trumpa se po nepokojích v Kapitolu z minulého týdne odklání i největší německá bankovní společnost Deutsche Bank, která je Trumpovým hlavním úvěrovým partnerem. S odkazem na své zdroje to napsal list The New York Times (NYT), podle něhož prezidentova společnost The Trump Organisation čelí po středečních událostech řadě problémů, z nichž by se podle NYT již nemusela plně zotavit. Zprávy stran rozvázání spolupráce banky s Trumpem zatím nekomentovala ani instituce, ani prezident.

Trumpova firma, kterou nyní řídí jeho dva synové, dluží Deutsche Bank asi 340 milionů dolarů (asi 7,3 miliardy korun) splatných v příštích dvou letech, za něž se Trump osobně zaručil. Podle agentury Reuters však banka již několik měsíců uvažovala o tom, jak se ze vztahů k Trumpovi vyvázat, protože tím podle jejího názoru trpí jméno instituce.

"Jsme hrdí na naši ústavu a stojíme za těmi, kteří ji chtějí dodržovat, aby zajistili, že bude prosazena vůle lidu a dojde k poklidnému předání moci," uvedla šéfka americké pobočky Deutsche Bank Christiana Rileyová po středečních výtržnostech Trumpových příznivců v Kapitolu, které do značné míry vyvolaly Trumpovy opakované nepodložené výroky o volebních podvodech.

Spolupráci s Trumpem rovněž ukončila banka Signature Bank, která Trumpovi pomáhala financovat například jeho golfový klub na Floridě, a v jejímž představenstvu chvíli zasedala prezidentova dcera Ivanka. Vedení instituce vyzvalo prezidenta k rezignaci a oznámilo, že uzavře dva Trumpovy účty, na kterých je asi 5,3 milionu dolarů (asi 114 milionů Kč).

Trumpova společnost čelí podle NYT po událostech z posledních dnů řadě nových problémů. Nemůže již prodávat svoje zboží přes platformu Shopify a prezident již nemá k dispozici svůj účet na twitteru s desítkami milionů sledujících, kde často propagoval své luxusní rezorty. Trump přišel rovněž o pořádání golfového turnaje PGA Championship v roce 2022 ve svém klubu v New Jersey, který by jeho značce přinesl prestiž a zisky na dalších mnoho let. Golfové rezorty přitom tvoří asi třetinu příjmů Trumpovy firmy.

Překážky Trumpově podnikání budou podle NYT zřejmě ještě narůstat. Řada bohatých klientů, na které se jeho firma především zaměřuje, totiž zřejmě nebude chtít mít s prezidentovým jménem po bezprecedentních událostech z minulého týdne nic společného. "Není pochyb o tom, že přijdou o hostování řady dalších událostí, protože mnoho skupin říká: nechceme být spojování s touto značkou," řekl konzultant David Sangree.

The Trump Organisation čelí i vyšetřování v New Yorku. Tamní prokuratura zkoumá roky hospodaření firmy kvůli možným finančním a daňovým podvodům.

Prezident a jeho synové však doufají, že nové podnikatelské příležitosti otevře Trumpův odchod z Bílého domu, s nímž přestanou platit omezení ohledně střetu zájmů a další restrikce. Lukrativní dohody očekávají například v Brazílii, Indii či Saúdské Arábii, kde Trumpova popularita s událostmi posledních dnů zřejmě výrazně neklesne.

Prezident by mohl vydělat značné množství peněz i veřejnými vystoupeními a projevy. Dlouhodobě se diskutuje rovněž o tom, že by vytvořil vlastní mediální společnost či dokonce sociální síť, ačkoliv takové snahy budou zřejmě obtížné a mohly by narazit na řadu překážek, napsal NYT.