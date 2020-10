Od středy zavřené školy i restaurace, opozice kritizuje vládu

Praha - V Česku kvůli špatnému vývoji koronavirové epidemie začne od středy platit několik dalších zpřísněných opatření. Všechny školy od základních po vysoké přejdou na distanční výuku, vyjímku mají třídy a školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Uzavřené budou restaurace, bary a kluby. Shromažďovat se lidé budou moci maximálně v počtu šesti. Přesto se stále plánuje předávání státních vyznamenání 28. října, prezident Miloš Zeman souhlasí s tím, že by se předávala bez účasti veřejnosti a politiků, poslední slovo budou mít hygienici. ODS vyzvala vládu, aby po konci nouzového stavu požádala o důvěru, podle ní je zodpovědná za "fatální nepřipravenost" na druhou vlnu epidemie koronaviru. Vláda výzvu nevyslyší. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) se večer v televizním projevu omluvil za to, že nebyl v létě dost důrazný a na opatřeních proti druhé vlně koronaviru netrval. Stanovil tři klíčové pilíře pro další boj s epidemií. Týkají se nemocnic, testování a komunikace.

Od 1. března, kde se v Česku objevily první případy covidu-19, se koronavirem nakazilo přes 121.000 lidí. Necelá polovina z nich už se z nemoci uzdravila. Aktuálně nemocných je přibližně 62.000. V pondělí stoupl počet prokázaných případů o 4310, což je nejvyšší nárůst v prvním pracovním dni týdne od začátku epidemie. Předchozí pondělí bylo o téměř 1200 případů méně. U většiny nakažených má nemoc mírný průběh nebo jsou úplně bez příznaků. V nemocnicích je podle posledních údajů resortu zdravotnictví 2146 lidí s prokázaným koronavirem, stav 426 z nich je těžký. Od začátku října vzrostl počet hospitalizovaných na více než dvojnásobek.

Zatím není důvod využít lůžka, které má k dispozici Správa státních hmotných rezerv (SSHR), k navýšení kapacity nemocnic, řekl dnes novinářům po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). K dispozici jsou podle něj lůžka na zavřených odděleních nemocnic. SSHR má zhruba 2500 lůžek.

Hamáček také řekl, že vláda premiéra Babiše (ANO) o důvěru nepožádá, podle něj má opozice k dispozici mechanismy, jak vyvolat hlasování o nedůvěře. Babiš po schůzce v Lánech řekl, že přístup občanských demokratů považuje za zvláštní. "Mě to překvapuje, protože my opakovaně mluvili s opozicí a opozice slíbila, že nás v těch opatřeních podpoří," řekl.

13.10.2020, 19:16, autor: Karel Čapek, zdroj: ČTK

Zeman podle Babiše souhlasil s předáním vyznamenání bez veřejnosti. "Byl by tam jen pan prezident a vyznamenaní bez rodin. Teď to projednáme s hygienou," uvedl. Rektoři ještě předtím pořádání oslav 28. října kritizovali. Na rovnost před zákonem upozornil i bývalý předseda a nynější soudce Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.

Většina opatření platí do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu. Pouze nařízení týkající se škol má platit do 1. listopadu. Podle Prymuly by se poté měly opět otevřít první stupně základních škol. Od středy nebudou také smět být na kolejích ubytovaní studenti, kteří mají jiné bydliště v ČR. Výjimku mají studenti s vládou nařízenou pracovní povinností a studenti zdravotních oborů. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) se ale podařilo dohodnout, že studenti, kteří se nemohou vrátit domů, mohou na kolejích zůstat, stejně tak studenti v karanténě. Vláda také zakázala poskytování ubytování žákům a studentům v domovech mládeže a internátech. Zakázány budou také školy v přírodě.

V restauracích budou moci fungovat do 20:00 výdejní okénka. Uzavřeny nebudou hotelové restaurace, hostům budou k dispozici také do 20:00. Ode dneška je také povinné nosit roušky i na zastávkách veřejné dopravy, tedy na jejich nástupištích, v přístřešcích a čekárnách.

Podniky, které opatření zasáhla, požadují po vládě kompenzace. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) dnes na twitteru uvedla, že chce vládě na příštím jednání navrhnout prodloužení vyplácení příspěvku A z programu Antivirus i jeho zvýšení. Podle ní by měl stát dorovnávat firmám celou náhradu mzdy pracovníků v karanténě a celý výdělek v uzavřených provozech do 50.000 korun superhrubé mzdy, a to za dobu omezení zpětně od začátku nouzového stavu. Nyní je to do konce října 80 procent do 39.000 korun. Také ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) minulý pátek řekla, že na jednání vlády půjde s tím, aby se Antivirus A prodloužil.

Nová zpřísněná vládní opatření podle analytiků způsobí ve čtvrtém čtvrtletí pokles české ekonomiky ve srovnání s předchozím čtvrtletím až o několik procent. Nejvíce postižená jsou podle nich ta odvětví, jichž se přímo dotýkají vládní omezení, tedy stravování, kultura, sport a další.