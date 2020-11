Od středy se částečně otevřou střední, vysoké i další školy

Praha - Ve středu se po několika týdnech výuky na dálku v omezené míře otevřou střední školy. Vrátit se do nich bude moci zhruba 91.000 žáků závěrečných ročníků a kolem 199.000 dětí z dalších ročníků středních odborných škol a učilišť, kde se obnoví praktická výuka. V řadě škol budou mít ale studenti část výuky na dálku a další předměty ve škole. Důvodem je podmínka zachování stejného kolektivu žáků ve třídě, což se podle ředitelů zejména u volitelných předmětů maturantů dá stěží dodržet. Obnoví se rovněž individuální výuka v základních uměleckých školách, některých jazykových školách a praktická výuka posledních ročníků vysokých škol.

Kvůli epidemii covidu-19 přešly střední školy ve většině regionů na distanční výuku 5. října, zbytek 14. října. Díky zlepšení z pátého stupně protiepidemického systému ministerstva zdravotnictví na stupeň čtvrtý se v nich od středy bude moct obnovit prezenční výuka pro závěrečné ročníky a praktická výuka pro skupiny do 20 lidí. Se stejným omezením se bude moct konat i praktická výuka pro studenty posledních ročníků vysokých škol.

Někteří ředitelé středních škol označili podmínky pro návrat středoškoláků do škol za nerealizovatelné. Vadilo jim hlavně nařízení dodržet homogenitu tříd. Zejména zástupci gymnázií poukazovali na to, že se tak bude moct konat jen výuka češtiny, matematiky a případně cizího jazyka. Do volitelných předmětů, ve kterých se studenti připravují na maturitu a přijímací zkoušky na vysoké školy, totiž běžně chodí žáci z různých tříd. Ministerstvo školství uvedlo, že ředitelé mohou některé předměty vynechat nebo je zajišťovat dál distančně.

Řada studentů se proto dál bude učit i z domova. Například ředitelka Gymnázia Arabská v Praze 6 Zdeňka Hamhalterová dnes uvedla, že studenti se budou učit volitelné předměty dálkově a na zbytek výuky, kterou mají společně všichni ve třídě, budou jezdit do školy. V Gymnáziu Budějovická v Praze 4 zase podle ředitelky Zdeňky Bednářové učitelé rozdělí prezenční hodiny volitelných předmětů třeba po půl hodinách, které odučí v každé třídě zvlášť. Matiční gymnázium v Ostravě bude některé semináře pro část studentů ve škole živě přenášet.

Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka jsou pravidla pro fungování výuky v homogenních skupinách problematická i pro některé střední odborné školy. Vadí jim i požadavek nanejvýš 20 žáků ve skupině při praktickém vyučování. Podle Zajíčka to nedává smysl, když se teoretická výuka bude moct učit ve třídě s 30 žáky.

Od středy kromě toho bude znovu povolena individuální výuka v základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státních jazykových zkoušek, které rovněž od první poloviny října nabízely jen vzdělávání na dálku. Do ZUŠ se podle statistik ministerstva školství bude moct vrátit zhruba 158.000 dětí, které se tam učí hrát na hudební nástroje. Naopak jazykové školy podle ředitele Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Praha Aleše Nováka individuálních konzultací asi moc nevyužijí.

Část studentů se vrátí rovněž k praktické výuce na vysokých školách, v nichž se mohli od 14. říjnu účastnit prezenční klinické výuky či praxe jen studenti ve zdravotnických, farmaceutických či pedagogických oborech. Návrat se bude týkat posluchačů z posledních ročníků, kteří nyní v době nouzového stavu z pracovní povinnosti nevypomáhají ve zdravotnictví či sociálních službách.

Minulý týden ve středu se k prezenční výuce vrátilo zhruba 216.000 žáků z prvních a druhých tříd a přibližně 27.000 dětí ze všech ročníků speciálních škol. I v jejich případě platí podmínka dodržení homogenity tříd. Ve škole se musí nosit roušky, zpěv a tělocvik je zakázán. Jako další se od pondělí má vrátit zbytek prvního stupně a třídy z druhého stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií se budou střídat v prezenční a distanční výuce.