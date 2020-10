Od středy budou úplně zavřené školy vyjma MŠ i restaurace

Praha - Několik dalších zpřísněných opatření začne kvůli vývoji koronavirové epidemie po celé České republice platit ve středu. Všechny školy od základních po vysoké přejdou na distanční výuku, výjimku mají školy mateřské. Uzavřené budou restaurace, bary a kluby, pokrmy si budou moci lidé koupit ve výdejových okéncích. Shromažďovat se lidé budou moci maximálně v počtu šesti. Nebudou moci rovněž pít alkohol na veřejně přístupných místech.

Většina opatření platí do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu. Pouze nařízení týkající se škol má platit do 1. listopadu. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) uvedl, že by se měly poté opět otevřít první stupně základních škol, o kterých se vedla největší diskuse.

Teprve od pondělí přitom bylo účinné opatření, na základě kterého se na druhém stupni základních škol učí prezenčně polovina dětí, zbytek na dálku. Po týdnu se měli žáci střídat. Na výuku on-line už v pondělí přešly vysoké a střední školy v celé ČR. Na prvním stupni dosud byla prezenční výuka s povinností nošení roušek na chodbách a zákazem zpěvu.

Na středních školách bude nově od středy zakázána i prezenční praktická výuka, jež se mohla dosud konat. Na vysokých školách se budou moci konat pouze zkoušky s účastí do deseti osob. Výjimku ze zákazu fyzické přítomnosti na vysoké škole budou mít studenti účastnící se klinické a praktické výuky a praxe v oborech všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programech a ti, kteří vykonávají pedagogickou praxi v mateřských, na základních a středních školách. Na základních uměleckých školách bude zrušena i individuální výuka.

Od středy nebudou také smět být na kolejích ubytovaní studenti, kteří mají jiné bydliště v České republice. Výjimku mají studenti s vládou nařízenou pracovní povinností nebo studenti zmíněných oborů. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) se ale podařilo dohodnout, že studenti, kteří se nemohou vrátit domů, mohou na kolejích zůstat, stejně tak studenti v karanténě. Vláda také zakázala poskytování ubytování žákům a studentům v domovech mládeže a internátech. Zakázány budou také školy v přírodě.

Teprve od pátku musely restaurace zavírat ve 20:00, od středy ale budou muset být uzavřené úplně. Výdejní okénka budou moci fungovat do 20:00. Uzavřeny nebudou hotelové restaurace, hostům budou k dispozici také do 20:00.

Zatímco většina nových opatření platila už během jarní vlny epidemie, zákaz pití alkoholu na veřejnosti k nim nepatřil. Cílem je podle Prymuly omezit popíjení ve venkovních prostorech tak, aby nebyla zneužívána výdejová okénka restaurací.

Shromáždit se budou moci lidé od středy maximálně v šesti. Opatření bude platit nejen ve vnitřních, ale i ve venkovních prostorech. Podle Prymuly budou mít výjimku rodinní příslušníci, různé statutární orgány či zasedání státní správy, samosprávy nebo politických stran.

Opozice některá opatření kritizuje, obecně ale vyzývá občany k jejich dodržování kvůli zmírnění koronavirové epidemie. Někteří zástupci opozičních stran protestují proti tomu, aby výjimku ze zákazu shromažďování nad šest osob dostal Hrad při ceremonii k oslavě vzniku Československa 28. října. Podle Prymuly je zatím plánována v minimálních počtech účastníků. V pondělí po jednání vlády nevyloučil, že bude dál omezena.