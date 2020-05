Od středy bude možné na 48 hodin cestovat mezi ČR, SR a Maďarskem

Praha - Od středy budou moci Češi, Slováci a Maďaři mezi zeměmi cestovat bez nutnosti předložení negativního testu na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se vrátí do své země do 48 hodin. ČTK to napsal ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), na twitteru to zmínil také premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda vlády už se v pondělí na takovém režimu domluvil se slovenským protějškem Igorem Maťovičem.

Petříček zároveň oslovil rakouského ministra zahraničí Alexandera Schallenberga, že by bylo možné obdobný režim zavést také na společných česko-rakouských hranicích. "V případě Rakouska jsme to připraveni udělat ve stejný okamžik jako se Slovenskem. Ale čekáme na reakci rakouské strany," napsal dnes na dotaz ČTK ministr zahraničí. "Se Slovenskem je od zítřka (středy) dohodnuto, že bude možné vycestovat a během 48 hodin se vrátit bez testu. Včera (v pondělí) o tom hovořili premiéři obou zemí a bylo to jedním z témat schůzky se slovenským kolegou. Dnes ještě řešíme některé detaily se slovenskou stranou, včetně toho, jak bude lhůta kontrolována. Na naší straně jsou od pondělí kontroly namátkové, a to by mělo platit i v tomto případě," uvedl Petříček. Babiš v pondělí napsal, že by měli režim kontrolovat slovenští policisté. "Jsem rád, že stejná možnost bude od středy i pro cesty do Maďarska. Oslovil jsem také rakouského ministra zahraničních věcí, že bychom obdobný režim rádi zavedli na společných česko-rakouských hranicích" doplnil ministr. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po pondělním jednání vlády uvedl, že jinak platí, že vláda pracuje na celkovém rozvolnění režimu cestování. Jde o rozdělení zemí na rizikové a nerizikové. Česko by pak mohlo upustit od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, co budou z epidemiologického hlediska nerizikové. Původně Vojtěch hovořil o tom, že takové uvolnění hraničního režimu by mělo nastat 8. června, v pondělí ale mluvil o termínu o týden pozdějším. Počet otevřených hranic na jihu Čech má omezit tvoření kolon

Automobilová doprava může ode dneška na jihu Čech využívat k cestě do Německa a Rakouska deset hraničních přechodů. Po více než dvou měsících se tak rozšířil počet míst pro přechod do zahraničí. Od poloviny března směli lidé kvůli koronaviru vycestovat jen přes čtyři přechody v kraji. Zvýšení počtu otevřených hranic pomůže plynulému provozu. ČTK to řekl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

"Otevření menších přechodů, jako jsou například Nové Hrady, Vyšší Brod nebo Slavonice, samozřejmě ulehčilo situaci na větších přechodech. V minulých týdnech se stávalo, že se tvořily i několik desítek minut dlouhé kolony před přechody v Dolním Dvořišti nebo Strážném," uvedl Bajcura.

Na všech hranicích policisté namátkově kontrolují vozidla, která opouštějí republiku nebo se vracejí ze zahraničí. Ověřují především potvrzení o negativní testu na koronavirus. Bajcura uvedl, že není přesně stanovený počet, který musí policisté zkontrolovat. "Je to vždy na nich samotných, jak se rozhodnou. Ale za hodinu to je například až 25 vozidel," řekl Bajcura na přechodu v Dolním Dvořišti.

Právě přes Dolní Dvořiště jezdí velká většina tranzitní dopravy do Rakouska nebo Itálie. "Momentálně tady v průměru projede za hodinu přibližně 300 vozidel. Ale provoz je plynulý a nikdo nečeká," uvedl Bajcura. Dodal, že větší nápor na přechodech bývá ráno a odpoledne, kdy cestují do zaměstnání a následně zpět lidé, kteří dojíždějí za prací do zahraničí.

Ode dneška nastavený režim namátkových kontrol na hranicích zatím platí do 13. června. Otevřené jsou také od dnešního dne jihočeské železniční přechody s Rakouskem v Horním Dvořišti a Českých Velenicích.

Trhovci na hranicích v Ústeckém kraji se chystají na příliv Němců

Trhovci na hranicích s Německem v Petrovicích na Ústecku měli od poloviny března své podniky zavřené. Převážně vietnamští provozovatelé se ke svým stánkům, ale také obchodům s cigaretami a alkoholem nebo kosmetickým službám vrátili až dnes. Vláda totiž uvolnila režim na hranicích Česka, dříve omezený kvůli koronaviru. Obchodníci jsou závislí pouze na Němcích, kteří jezdí do Česka za levnými nákupy. Vietnamci se dnes pustili do zametání, odstraňování zábran kolem svých prodejen a rovnání zboží. Němci zatím ještě nejezdí.

Zátarasy na silničním přechodu mezi Českem a Německem nejsou, na obou stranách hranice stojí vojáci a policisté, kterým se budou cizinci prokazovat negativním testem na koronavirus. Kontroly na přechodu u Krásného Lesa na Ústecku na dálnici D8 zůstaly.

"Bylo to rychlé. Doteď jsme měli zavřeno, ale byli jsme připraveni okamžitě otevřít," řekl dnes ČTK jeden z prodejců. Míní, že Němců přijede hodně. Turisté však hranice do Česka zatím překročit nesmí. Přijet maximálně na 72 hodin mohou jen občané Evropské unie a cizinci s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném státě EU. Musejí mít negativní test na koronavirus a přicestovat za účelem ekonomické činnosti nebo návštěvy lidí, ke kterým mají prokazatelnou rodinnou vazbu včetně trvalého partnerského vztahu. Musejí také zároveň doložit adresu, na které se budou zdržovat.