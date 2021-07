Od srpna bude moci na akcích být 7000 osob venku a 3000 uvnitř

Praha - Od neděle 1. srpna bude moci být na sportovních a kulturních akcích až 7000 lidí venku a 3000 osob uvnitř. Nyní se venkovních událostí může účastnit 5000 osob venku a 2000 uvnitř. U stojících diváků se zmenší povinné rozestupy. Aktuálně platí nutnost čtyř metrů čtverečních na osobu, od srpna to budou dva metry čtvereční. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Vláda schválila od 1. srpna mírnější pravidla pro bazény či výstavy.

Například na zápasy první a druhé fotbalové ligy se už ale od nové sezony zvýšil povolený počet diváků na stadionech. Ty s kapacitou do 5000 míst mohou být plně obsazené. Do hledišť s kapacitou od 5000 do 10.000 může maximálně 5000 fanoušků, stadiony pro 10.000 příznivců a více mohou kluby za dodržení rozestupu nejméně jednoho sedadla obsadit až z poloviny.

Od začátku srpna také budou moci lidé v tanečních podnicích při doložení bezinfekčnosti tancovat. "Umožníme tanec osobám, které jsou očkované, nebo do 180 dní od prodělání onemocnění (covid-19), nebo doloží test, který není starší než 24 hodin," řekl ministr.

Přestože se mimo jiné diskotéky mohly otevřít už zhruba před dvěma měsíci, nesmělo se v nich podle opatření ministerstva tancovat. Podle Vojtěcha to bylo z epidemického hlediska logické. Nejvyšší správní soud (NSS) dříve rozhodl, že není přípustné činnost podniků zakázat tím, že ministerstvo stanoví takové podmínky, za nichž provoz nemůže fungovat.

Vláda schválila od 1. srpna mírnější pravidla pro bazény či výstavy

V bazénech a na koupalištích nebude podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) od 1. srpna omezená kapacita. Nyní ji mohli provozovatelé naplnit na 75 procent. Výstavní a další podobné vnitřní prostory si budou moci vybrat, zda dodrží limit návštěvníků na metry čtvereční, který platil dosud, nebo využijí nově 75 procent kapacity. Při organizovaných prohlídkách na zámcích či v zoologických zahradách do 20 lidí nebude nutné potvrzovat bezinfekčnost. Vojtěch to dnes řekl na tiskové konferenci po jednání vlády. Do bazénů a na koupaliště budou mít podle Vojtěcha nadále přístup jen lidé, kteří jsou očkovaní, v posledních 180 dnech prodělali nemoc covid-19 nebo se nechali otestovat antigenním, případně PCR testem. Ve vnitřních například výstavních prostorách v současné době podle Vojtěcha platí omezení jednoho návštěvníka na deset metrů čtverečních plochy. Tento limit bude nadále zachován, ale provozovatel si bude moci vybrat, zda pro něj není výhodnější naplnit kapacitu na 75 procent. Vláda k úpravám opatření podle Vojtěcha přistoupila na základě toho, že epidemická situace je stagnující, do jisté míry se podle něj možná zlepšuje. "Nepozorujeme žádné zásadní negativní aspekty, ať jsou to počty pozitivních případů nebo počty hospitalizací," uvedl.