Od soboty budou s testem možné návštěvy v sociálních zařízeních

Praha - Návštěvy v sociálních zařízeních budou od soboty možné, a to s antigenním testem starým maximálně 48 hodin, oznámila ministryně Jana Maláčová. Vláda schválila usnesení, které zahrnuje uvolnění opatření na základě přesunu ČR ze 4. do 3. stupně rizika od čtvrtka. Shodla se na tom v neděli.

Maláčová uvedla, že bude možné použít testy, které jsou k dispozici v sociálních zařízeních pro testování klientů a zaměstnanců. Návštěvy mají testovat zaměstnanci sociálních zařízení.

V tom, jak budou návštěvy organizovány, budou mít podle ministryně hlavní slovo jednotlivá zařízení. Metodický pokyn vydá ministerstvo v úterý.

Návštěvy vláda zakázala 9. října kvůli šíření covidu-19 původně na dva týdny, později zákaz prodloužila. V pátek má skončit pravidelné testování klientů v domovech pro seniory vždy po pěti dnech. Vyšetření pracovníků na koronavirus v pětidenních intervalech by se mělo provádět do konce nouzového stavu. Do té doby, tedy 12. prosince, měl podle nařízení ministerstva zdravotnictví z minulého týdne trvat i zákaz návštěv v zařízeních. Někteří experti ukončení testů i zákaz návštěv kritizovali.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) na sebe opatření navazují. Po ukončení testování klientů domovů je podle něj testování návštěv logické, aby do zařízení nebyla infekce zanesena.

Podle provozovatelů zařízení není možné izolaci klientů prodlužovat a je třeba návštěvy povolit při dodržování přísných podmínek. V domovech se využívají antigenní testy. Výsledek po výtěru z nosu je zhruba do 15 minut. Pokud bude pozitivní, provede se ještě potvrzovací PCR test. Na jeho vyhodnocení se čeká déle.

Usnesení o přesunu do třetího stupně rizika vláda schválila

Vláda dnes schválila usnesení, které zahrnuje uvolnění opatření na základě přesunu Česka ze čtvrtého do třetího stupně rizika, který nastane ve čtvrtek. Kabinet se na tom shodl v neděli. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Potvrdil také, že školy do třetího stupně protiepidemických opatření přejdou od pondělí 7. prosince a že v pátek 4. prosince by mělo být zahájeno dobrovolné testování učitelů.

Přesun země do třetího stupně znamená například s omezeními znovuotevření restaurací, všech obchodů i provozoven služeb nebo zrušení omezení volného pohybu osob v nočních hodinách. Venku se bude moci scházet 50 lidí místo současných šesti, skončit by měl i zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech. Naopak povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejných místech zůstane. Opatření budou dál platná pro celou zemi.

Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách bude od 7. prosince platit střídavá prezenční výuka po týdnech, do škol se budou moci vrátit i studenti prvních ročníků vysokých škol, pokud jich nebude více než 20 v jedné skupině. S výjimkou mateřských a speciálních škol bude uvnitř školských budov i nadále nutné nosit ochranu nosu a úst. Ministerstvo školství také pro třetí stupeň opatření doporučuje zachovat po celou dobu výuky stejné třídy na středních, vyšších odborných školách a konzervatořích. I nadále bude zakázán tělocvik a hudební výchova s výjimkou studia, kde jsou tyto předměty hlavním oborem.

Základní umělecké školy, jazykové školy a střediska volného času budou moci od 7. prosince otevřít lekce do deseti lidí včetně učitele. Dosud byla možná jen výuka jeden na jednoho.

Školy přešly na výuku na dálku v první polovině října. Běžnou výuku mají nyní žáci prvního stupně základních škol, deváťáci a speciální školy. Od středy se vrátily závěrečné ročníky a praktická výuka do středních škol. Zbytek druhého stupně se střídá v distanční a prezenční výuce.

Testování učitelů, které by mělo začít 4. prosince, bude stát podle dřívějšího vyjádření Blatného do 70 milionů korun. Náklady budou uhrazeny ze zdravotního pojištění. Učitelé se budou testovat antigenními testy, které jsou levnější než v současnosti většinou používané PCR testy.