Od soboty bude v Lipnici n. S. otevřená výstava věnovaná bibli z roku 1421

Lipnice nad Sázavou (Havlíčkobrodsko ) - Umístěním několika artefaktů zapůjčených Národní knihovnou dnes na hradě Lipnici nad Sázavou skončila příprava výstavy Příběh Lipnické bible. Jejím ústředním bodem je středověký rukopis latinsky psané bible, která byla v Lipnici dokončena v roce 1421. Dnes ji vlastní washingtonské Muzeum bible, které ji do Lipnice nad Sázavou zapůjčilo. Výstava potrvá od 26. června do 30. srpna, řekl kastelán hradu Marek Hanzlík.

To, že byl text dokončený v květnu 1421 v Lipnici, je vepsáno přímo do stránek bible. "My samozřejmě můžeme spekulovat, jestli je to Lipnice nad Sázavou, nebo jiná Lipnice, protože Lipnic bylo tehdy v českém království víc," řekl Hanzlík. Protože ale kniha měla už při svém vzniku značnou hodnotu, lze předpokládat, že autoři se s ní chtěli schovat za bezpečné hradby, které jim Lipnice nad Sázavou, tehdy město, a její hrad dokázaly poskytnout. Další Lipnice podle kastelána byly spíš malými vsemi, které tolik bezpečí nenabízely.

Existence Lipnické bible není veřejně známá dlouho. Památkáři a historici se o ní dozvěděli při přípravě jiné výstavy před šesti lety. Ladislav Langpoul ze spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici zjistil, že je součástí sbírek washingtonského muzea a začal jednat o zápůjčce u příležitosti 600 let od dokončení bible.

Náklady na výstavu nese Muzeum bible, hradí je díky sponzorovi, který nechce být jmenován. "Přál si zůstat v anonymitě, jediné, co můžeme říct, že je z Evropy a že si uvědomuje význam bible pro toto místo a zároveň pro Českou republiku, protože bible vznikla v zásadní době husitství," řekla dnes novinářům Gabriele Holthuisová, zástupkyně Muzea bible.

Bible byla na hrad přivezena před dvěma dny kvůli aklimatizaci na podmínky výstavních prostor druhého patra Thurnovského paláce. Chráni ji silné sklo, je instalovaná otevřená. Listovat v ní budou moci návštěvníci alespoň virtuálně díky počítači, který umožní detailní prohlídku latinského textu, zdobení i český psaných poznámek písařů. Na bibli se jich zřejmě podílelo osm. Jaký byl osud knihy dalších 500 let, není zřejmé. Na počátku 20. století ji vlastnil britský sběratel, později byl v rukou sběratele ve Švýcarsku. Od roku 2012 je majetkem Muzea bible.

Po skončení hlavní turistické sezony bude originál Lipnické bible vystaven od 1. do 15. září v Zrcadlové síni Klementina v Praze.

V souvislosti s návratem bible na Lipnici vznikla rozsáhlá monografie Lipnická bible. Štít víry do neklidné doby 1421 - 2021. Společně s Lucií Doležalovou a Karlem Pacovským se na ní podílelo dalších 16 autorů. Monografie shrnuje výzkum o Lipnické bibli i širší kontext jejího vzniku.

Slavnostní zahájení výstavy bude v Lipnici v sobotu v 16:00. V neděli od 15:00 se bude na nádvoří hradu u příležitosti vystavení bible konat ekumenická slavnost Kalich smíření.