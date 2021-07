Od Red Bullu jsme na míle daleko, posteskl si po GP Rakouska Hamilton

Spielberg (Rakousko) - Přestože si úřadující mistr světa světa formule 1 přál minimalizovat ve Velké ceně Rakouska ztráty, prožil další závod, na který nebude vzpomínat v dobrém. Po technických potížích skončil pilot Mercedesu stejně jako už v kvalifikaci až čtvrtý a při pohledu na aktuální ztrátu 32 bodů na Maxe Verstappena netajil, že potřebuje na voze výrazné změny, aby se ještě mohl zapojit do boje o titul.

"Jsme od Red Bullu na míle daleko. Čeká nás dost práce a potřebujeme, aby se přidaly všechny ruce k dílu. Soupeř nasadil během posledních dvou závodů na svůj vůz řadu změn, zatímco my nezanesli vůbec nic," řekl Hamiton pro Autosport v narážce na fakt, že představitelé Mercedesu před týdnem vzkázali, že už stopli program vývoje vozu pro tuto sezonu. "Je ale nutné něco nového přidat, jinak si budeme muset na takovéto výsledky zvyknout," prohlásil Hamilton.

Sedminásobný mistr světa dělal, co mohl, aby i ve druhém závodě na trati ve Spielbergu skončil za suverénním Vestappenem z Red Bullu co nejblíže. Dvacet kol před koncem se ještě držel na druhé příčce. Jenže v závěru doplatil na technické potíže způsobené nárazem do obrubníku v zatáčce číslo 1 a propadl se jak za týmového kolegu Valtteriho Bottase, tak za Landa Norrise z McLarenu.

Podle týmového šéfa Tota Wolffa přišel o 30 bodů přítlaku, což ho stálo asi půl sekundy na kolo. "Nemyslím si, že by za to Lewis mohl," podotkl Wolff, podle nějž mohla sehrát roli únava dílů. Chyby si nebyl vědom ani Hamilton.

"Upřímně se přiznám, že jsem nejezdil přes obrubníky víc než kdykoliv jindy, takže nevím, kde se to stalo. Je to ale velká škoda," litoval Hamilton, poté co skončil už potřetí z posledních pěti závodů mimo stupně vítězů. Po devíti odjetých závodech je mezi ním a Verstappenem už rozdíl přesahující maximální počet bodů na jeden závod a vedle toho Mercedes už ztrácí na rivaly z Red Bullu v pořadí Poháru konstruktérů 44 bodů.

"Přišlo mi to, jako by teď Mercedes vyvěsil bílou vlajku, sám se svých bodů vzdával a nebojoval na maximum, co to šlo," řekl pro BBC bývalý jezdec Jolyon Palmer. "To, že Bottase nechali, aby Hamiltona předjel, je jedna věc, ale aby ho k tomu i ponoukali? Kdy naposledy musel vyzyvatel v boji o titul přepustit pozici týmové dvojce? To jsem neviděl," dodal Palmer.

Důležitý pokus na možné zdramatizovaní MS bude mít Hamilton za dva týdny, kdy se pokusí ukončit sérii soupeře na domácí trati v Silverstonu.