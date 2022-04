Od půlnoci končí povinnost nosit roušky a respirátory v hromadné dopravě

Praha - Od dnešní půlnoci skončí povinnost nosit kvůli šíření koronaviru roušky a respirátory v hromadné dopravě. Premiér Petr Fiala (ODS) to oznámil na tiskové konferenci po jednání vlády. Zakrývání dýchacích cest zůstává dál povinné jen ve zdravotnických zařízeních a lůžkových zařízeních sociální péče. Tam by měly podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) zůstat zřejmě do přelomu dubna a května.

"Po dvou letech máme možnost si užít normální Velikonoce bez omezení a opatření. Přesto prosíme všechny, aby se nadále chovali rozumně a zodpovědně," uvedl Fiala. Ministr Válek už dopoledne při příchodu na jednání vlády uvedl, že nošení respirátorů dál doporučuje v místech, kde je větší koncentrace lidí.

Vládě podle premiéra zmírnění opatření umožnila zodpovědnost občanů, očkování, správně nastavená opatření a klesající počty nových případů koronaviru. V ostatních veřejných vnitřních prostorech, jako jsou například obchody nebo úřady, skončila tato povinnost v polovině března.

Ve zdravotnických a sociálních zařízeních se budou nosit ještě zhruba dva týdny. "Nicméně musíme pravidleně posuzovat zejména data ze zdravotnických zařízeních. Ten virus tady je, stále mutuje a je více a více nakažlivý, byť počet mrtvých nestoupá," uvedl Válek. Lidé, kteří se nenechali očkovat, podle něj umírají a leží na jednotkách intenzivní péče zbytečně.

Počty pozitivně testovaných na koronavirus za den začaly po stagnaci od konce března v dubnu znovu klesat, tento týden je jich kolem 4000 denně. Odborníci ale odhadují, že reálné počty nakažených, kteří se nejdou testovat nebo příznaky nemají, mohou být dvakrát až třikrát vyšší. Od poloviny února setrvale klesá počet hospitalizovaných lidí s covidem-19, aktuálně jich je méně než 1400. Část z nich byla pozitivně otestovaná při přijetí do nemocnice, ale nemají žádné příznaky onemocnění.

Nošení roušek a respirátorů postupně omezuje i většina dalších evropských zemí. V Německu až na Hamburk a Meklenbursko-Přední Pomořansko musí lidé nosit roušky jen v hromadné dopravě a v nemocnicích. V obchodech a institucích není ochrana dýchacích cest povinná, pokud to provozovatelé sami nevyžadují. Stejná nařízení platí od poloviny března i ve Francii. Polsko odvolalo nošení roušek ve většině vnitřních prostor na konci března, výjimkou jsou nemocnice a lékárny.

Španělsko od 20. dubna zruší povinnost nosit roušky uvnitř budov. Zakrývat si nos a ústa bude ale nadále povinné v hromadné dopravě či a ve zdravotnictví. V Itálii přestane zcela platit povinnost nosit roušky 1. května. Rakousko naopak na konci minulého měsíce kvůli vysokým počtům nakažených znovu zpřísnilo proticovidová opatření. Respirátory třídy FFP2 jsou až na výjimky vyžadované ve většině vnitřních prostor.

Na Slovensku je nošení respirátorů povinné na hromadných akcích venku, dále ve veřejné dopravě, jakož i v interiérech budov, které jsou přístupné veřejnosti. Výjimka se vztahuje například na děti do věku šest let, dále na žáky a učitele během školního vyučování, jakož i na návštěvníky plováren.