Od pondělí se po půl roce otevře areál Pražského hradu

Praha - Pražský hrad se po více než půl roce otevře v pondělí 3. května veřejnosti. Otevře se celý areál Hradu včetně návštěvnických objektů a výstav. Areál bude denně přístupný od 06:00 do 22:00, zahrady a horní část Jeleního příkopu jsou již od dubna otevřeny denně od 10:00 do 18:00. ČTK to dnes sdělil tiskový odbor Kanceláře prezidenta republiky.

Prohlídkový okruh bude zahrnovat katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku s Daliborkou. "Reagujeme tak na rozhodnutí vlády, které se týká čtyř regionů včetně Prahy. Jsme velmi rádi, že můžeme na Pražském hradě opět přivítat návštěvníky. Můžeme jim nabídnout zajímavý program včetně dvou nových výstav. Zároveň jsme připravili opatření, která nám umožní respektovat platná hygienická opatření omezující počet návštěvníků v objektech," uvedl vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář.

Areál Pražského hradu byl v souvislosti s protipandemickými opatřeními uzavřen od poloviny loňského října, ze stejných důvodů se uzavřel na více než dva měsíce loni na jaře. Během současné více než půlroční uzávěry Hrad umožnil lidem chodit na bohoslužby v adventním, vánočním, postním a velikonočním čase. Spolek Kverulant tvrdil, že uzavření Hradu nemá oporu v zákoně. Obrátil se proto na soud, který konstatoval, že Hrad je veřejným prostranstvím, a umožnil tak spolku v době uzávěry uspořádat na jednom z náměstí v areálu Hradu 18. dubna shromáždění.

Na Pražském hradě se v pondělí otevřou dvě výstavy, které byly připravené již v minulých dnech. V Jízdárně se koná výstava Comenius zaměřená na Jana Ámose Komenského včetně jeho originálních rukopisů či šestimetrového obrazu Alfonse Muchy, součásti Slovanské epopeje. V Císařské konírně je výstava oceněných prací v soutěži Grafika roku 2020 a tvorby čerstvého držitele Ceny Vladimíra Boudníka Jana Vičara.

V době, kdy bude areál otevřený, bude možné do Hradu vstupovat pouze ulicí u Prašného mostu, čtvrtým nádvořím z Hradčanského náměstí a přes Opyš ve směru od Malostranské. První nádvoří směrem na Hradčanské náměstí slouží pouze pro opuštění areálu.

Počty návštěvníků uvnitř objektů omezují nařízení vlády. Maximální počty návštěvníků budou oznamovat cedule před každým z objektů. Připravené jsou i další informační cedule o minimálních rozestupech osob, nutnosti dodržovat hygienická pravidla, zákaz skupinových prohlídek a dalších mimořádných opatřeních v souvislosti s nemocí covid-19.