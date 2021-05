Od pondělí se mohou konat sportovní závody venku ve vlnách po třiceti

Praha - Od pondělí 17. května se mohou konat sportovní akce pro veřejnost, jako jsou běžecké, cyklistické a další vytrvalostní závody, ve startovních vlnách po třiceti. ČTK o tom informovala iniciativa Za zdravé Česko, která sdružuje pořadatele těchto závodů. Na podmínkách fungování se její představitelé dohodli s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou a dalšími zástupci ministerstva zdravotnictví. Stejně jako u jiných nově znovuotevřených aktivit bude pro účastníky povinný negativní test na koronavirus, případně potvrzení o očkování nebo prodělání covidu-19 maximálně před 90 dny.

Organizátoři závodů pro veřejnost dlouho nevěděli, kdy a za jakých podmínek budou moci své akce pořádat. Vládní balíčky s harmonogramem uvolňování se tímto tématem vůbec nezabývají a se zástupci pořadatelů dlouho nikdo nejednal. Dnes se obě strany na ministerstvu domluvily na režimu, v jakém by akce mohly v nejbližší době fungovat. "Schůzka na ministerstvu byla konstruktivní a jsme rádi, že jsme našli společnou cestu a domluvili pravidla, parametry, za kterých by se mohly konat veřejné sportovní akce. Věříme, že jsme na dobré cestě a organizátoři akcí budou moct své akce uskutečnit za jasných podmínek," uvedl v tiskové zprávě jeden ze zakladatelů iniciativy Marek Tesař.

V první fázi bude zakázána přítomnost doprovodu a účastníci se budou muset registrovat předem, na místě to nepůjde. Ve skupinách po třiceti bude možné organizovat akce až pro řádově stovky účastníků. Pořadatelé mohou další vlnu pustit do areálu až poté, co předchozí vlna prostor opustí. Měli by také zohlednit časový odstup tak, aby se jim v cíli nepotkávali závodníci různé výkonnosti z různých vln.

Zvýšení počtu účastníků v jedné vlně na 200 by mělo následovat 14. června. Zároveň je spojené s poklesem celkového týdenního počtu nových případů na 75 v přepočtu na 100.000 obyvatel, k němuž ale Česko při současném vývoji epidemie zřejmě dospěje mnohem dříve. Dnes měl tento parametr hodnotu 88. Jiná opatření, která jsou navázaná na stejnou incidenci, vláda uvolnila již od 17. května.

Začátkem června se uskuteční tři pilotní akce a podle jejich výsledku se bude rozhodovat o režimu závodů v letních měsících. Předběžně se počítá s tím, že by při dalším poklesu incidence mohly být od začátku července startovní vlny po pětistovce závodníků a od 1. srpna po tisícovce. "Je to dobrý signál pro další plánování sportovních akcí. Každý organizátor potřebuje dostatek času, aby se na konání svého závodu připravil a včas se mu přihlásili účastníci. Tato predikce dává jasné mantinely, jak by to v nejbližší době mělo na sportovních akcích pro veřejnost vypadat. Věřím, že postupné a rozumné rozvolňování dle nastavených pravidel dává smysl a je dostatečně zodpovědné," uvedl Petr Lešek, zástupce seriálu Běhej lesy, jenž se účastnil dnešního jednání.

Vedle testů se počítá i s ochranou dýchacích cest v zázemí a upraveným režimem v prostoru startu a cíle, aby se účastníci neshlukovali. Podobně tomu bylo i minulé léto, kdy se závody konaly a žádný z nich se nestal ohniskem koronaviru. "Jsme rádi, že znovu můžeme oživit sektor sportu pro širokou veřejnost. Co více si můžeme pro naši imunitu přát, než je zdravý pohyb na čerstvém vzduchu. Jsme přesvědčeni, že sportovní akce pro veřejnost mohou probíhat zcela bezpečně. Lidé budou moct zase aktivně sportovat a pořadatelé sportovních akcí, kteří jsou již několik měsíců existenčně ohroženi, se budou moct zachránit," dodal Tesař.

V současném scénáři je návrat k běžnému režimu bez omezení na začátku září. Je to však spojeno s týdenní incidencí pod 25 případů na 100.000 obyvatel, tedy celkovým týdenním přírůstkem lehce přes 2500 pozitivních testů.