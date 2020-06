Od pondělí může na fotbalové stadiony přijít až 5000 lidí

Praha - Od pondělí 22. června bude moct na fotbalové stadiony přijít až 5000 lidí díky dalšímu uvolnění vládních opatření. Dosud je povolených maximálně 2500 osob včetně aktérů zápasů. Bude-li se epidemiologická situace vyvíjet dobře, od 1. září budou moct být sportovní stadiony a haly zaplněné z poloviny. Na dnešní vládní konferenci to oznámili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a epidemiolog Rastislav Maďar, vedoucí pracovní skupiny pro řízení uvolňování karanténních opatření.

Kvóta 2500 lidí je platná od tohoto pondělí. I po jejím dvojnásobném navýšení budou platit stejná pravidla jako dosud. Stadiony budou muset mít stavebně oddělené sektory, kterých bude nejvýše pět a s maximální kapacitou 1000 lidí a vlastním vstupem zvenčí. Mezi jednotlivými sektory bude zakázáno přecházet. Diváci na tribunách budou nadále smět sedět jen v každé druhé řadě a od ostatních osob je bude muset oddělovat minimálně jedno prázdné sedadlo.

Kapacitu sektorů tak lze zatím naplnit maximálně z jedné čtvrtiny, od 1. září by to mohl být dvojnásobek, protože už má být možné sedět vedle sebe. A platilo by to například i pro hokejové arény a další sportoviště.

"Bude-li se epidemiologická situace vyvíjet dobře, od 1. 9. by se obsadila polovina stadionů, ať už hokejových, fotbalových nebo jiných, protože k přenosu kapének dochází směrem dopředu, kde člověk dýchá," prohlásil Maďar.

"Obsazenost bude taková, že vedle budou moci sedět i cizí lidé, ale řada před nimi bude volná. Takže nebude každá druhá sedačka volná, ale každá druhá řada bude kompletně volná tak, aby vzdálenost vstupu a výstupu z dýchacích cest byla co nejdále od další osoby v průběhu utkání," uvedl Maďar.

Sezona nejvyšší fotbalové soutěže se po více než dvouměsíční koronavirové pauze rozběhla 23. května dohrávkou 23. kola mezi Teplicemi a Libercem, kde mohlo být na stadionu pouze 150 osob včetně hráčů, realizačních týmů a rozhodčích. Krátce poté byl zvýšen limit na 300 lidí a poté na 500 osob.

Poprvé se větší počet fanoušků po koronavirové pauze dostal v Česku na fotbal v pondělním šlágru druhé ligy mezi Brnem a Jihlavou, který sledovalo 2320 diváků. Ve středečním semifinále domácího poháru MOL Cupu mezi Olomoucí a Libercem se na Andrově stadionu sešlo 1807 diváků, druhé semifinále Sparta - Olomouc sledovalo na Letné okolo 2000 permanentkářů.