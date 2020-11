Od pondělí budou na semaforu téměř všechny země min. oranžové

Praha - Od pondělí budou na takzvaném cestovatelském semaforu, který bude nově sladěn v rámci Evropské unie, označeny minimálně oranžovou barvou takřka všechny evropské země. Většina bude červená, řekl na dnešní tiskové konferenci ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Dosud bylo omezeno nutností absolvování testu na koronavirus nebo nastoupením do karantény pouze přicestování ze Španělska, národní mapa cestovatele ale nebyla od září aktualizována.

Zelené budou země, které dostatečně testují a za poslední dva týdny v nich přibude na 100.000 obyvatel méně než 25 nových případů covidu-19 a pozitivní budou méně než čtyři procenta testů. To se od pondělí bude týkat jen Vatikánu. Střední míru rizika nákazy budou mít státy, kde je podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a méně než 250 případů koronaviru na 100.000 obyvatel za poslední dva týdny. Při cestování do ČR z těchto zemí budou muset předložit negativní test na covid-19 pouze zahraniční pracovníci, ovšem s výjimkou pendlerů. Od pondělí budou do této skupiny zemí řazeny Německo, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Švédsko, Finsko, Norsko, Island, Dánsko, Řecko a Kypr.

Vysokou míru rizika nákazy pak budou mít země, které mají podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a víc než 250 případů koronaviru na 100.000 obyvatel za poslední dva týdny.