Od pondělí bude možná rotační výuka na všech ZŠ v Česku - VIDEO

Praha - Školy ve Zlínském a Jihočeském kraji a na Vysočině se v pondělí přidají ke zbývajícím krajům v rotační výuce na 2. stupních základních škol a k plné výuce v mateřských školách. Od pondělí 10. května se obnoví také klinická a praktická výuka všech ročníků vysokých škol, informovalo o výsledcích jednání vlády ministerstvo školství. Podle aktualizovaného opatření bude moct od pondělí také společně sportovat venku až 30 lidí, maximálně dvě osoby do 18 let uvnitř.

Při postupném návratu žáků do škol postupuje ministerstvo regionálně podle počtu nově nakažených na 100.000 obyvatel, v předpovědi musí klesnout pod 100 za posledních sedm dní.

Vláda také rozhodla, že školám bude ministerstvo školství kompenzovat výdaje na přesnější PCR testy 200 korunami na test. Na podporu PCR testování dostal resort sto milionů korun. Testy žáků, studentů a zaměstnanců škol bude proplácet zpětně.

Krok podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) směřuje k většímu používání přesnější metody testování. Předpokládá, že cenu testů ovlivní i možnost laboratorní analýzy více vzorků dohromady. O nahrazení ve školách nyní používaných antigenních testů usilují některé kraje. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) dnes uvedl, že o využití PCR testů vláda uvažuje i při plánování pravidel pro konání letních táborů. Nyní činí kapacita laboratoří podle Plagy statisíce týdně. Předpokládá, že v následujících týdnech školy posoudí možnosti PCR testování a laboratoře přijdou s nabídkou. "Vše přichystáno k tomu, že se PCR testy rozšíří masověji," uvedl ministr.

Dosavadní zásoby antigenních testů ve školách by podle Plagy měly vystačit do konce příštího týdne, v zásobách jsou pak testovací sady v krajských pobočkách pedagogického institutu. "Školy vědí, že se mají obracet na krajské pobočky Národního pedagogického institutu, pokud se dostanou do tísně," uvedl. Výsledky opakované státní zakázky očekává v pondělí. Výběrová komise výsledky tendru vyhodnotí v neděli po 10:00, na kdy byla stanovena uzávěrka soutěže.

Celostátně je nyní v ČR týdenní průměr výskytu koronaviru zhruba 120 případů na 100.000 obyvatel. Školy v Česku se kvůli epidemii zavřely 1. března, výuku na dálku měla většina už řadu týdnů předtím. Prezenčně byly možné individuální konzultace. Od 12. dubna se otevřely školky pro děti zdravotníků a dalších profesí a pro předškoláky. Žáci prvního stupně základních škol se začali střídat po týdnech v rotační výuce. Bez ní se učí školáci z malých škol do 75 dětí a žáci speciálních škol.

Od 19. dubna měli žáci druhého stupně a středních škol možnost skupinových konzultací v počtu do šesti dětí. V pondělí 26. dubna se pak obnovila praktická výuka ve středních školách a v posledních ročnících vysokých škol. V pondělí vláda rozhodla, že od 10. května se do škol a mateřinek vrátí děti v Ústeckém, Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Pro rozhodnutí o otevření v posledních třech si dala čas do dneška.

Povinné je testování na covid-19 na nižším stupni ZŠ jednou týdně, na druhém stupni dvakrát týdně. Netestuje se v plně otevřených mateřských školách. V mateřských školách se nikde nemusí nosit ani roušky či respirátory, které jsou jinak ve vyšších stupních škol rovněž povinné.

Vláda zvažovala, že v některých okresech se školy a obchody neotevřou

Vláda podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) zvažovala, že se obchody a školy v některých okresech Vysočiny, Zlínského a Jihočeského kraje, kde je epidemická situace horší, v pondělí neotevřou. Hranicí mělo být 100 případů za týden na 100.000 obyvatel.

"V průměru se většina krajů postupně k číslu 100 blíží. Některé okresy jim to takzvaně kazí," řekl Arenberger. Podle zveřejněných dat je v okrese Zlín 235 případů, Vsetín 222 případů, Jihlava 216, České Budějovice 215 případů, Prachatice 212 případů a Ústí nad Labem 199. Podle ministra ale vláda uznala, že okresy jsou velmi malé jednotky a mobilitu významně nezvýší. Řada lidí pak dojíždí stejně do školy nebo do obchodu mimo okres, kde žije. Nakonec vláda proto schválila, že školy, obchody a další služby se od pondělí otevřou v celém Česku. U škol půjde zatím o rotační výuku na druhém stupni škol základních a plnou výuku ve školách mateřských. Obnoví se také klinická a praktická výuka všech ročníků vysokých škol.