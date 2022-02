Od polsko-ukrajinské hranice se vrátí jeden evakuační vlak, druhý tam zůstane

Praha - Ze dvou vlaků, které v pátek vypravily České dráhy do města Přemyšl u polsko-ukrajinské hranice, se dnes vrátí do Česka jen jeden a oproti předpokladu neukončí svou jízdu v Praze, ale v Bohumíně. Druhý vlak zatím zůstane v Přemyšli a bude operativně použit podle dalšího vývoje humanitární situace na místě, sdělil dnes v tiskové zprávě mluvčí ČD Petr Šťáhlavský. Podle náměstka ředitele pro osobní dopravu ČD Jiřího Ješety se většina uprchlíků chce přesunout hlavně do Krakova, Katovic či Varšavy, proto se ČD dohodly s polskými kolegy, že český vlak mohou použít pro cestu uprchlíků do uvedených polských stanic.

České dráhy vypravily dva vlaky pro ukrajinské uprchlíky v pátek večer z Bohumína a do cílové stanice v Přemyšli dorazily dnes kolem 02:00. Ve vlacích cestovali zdravotníci Červeného kříže a spoje vezly i několik stovek litrů balené vody a 700 dek pro uprchlíky.

Původně se měly vlaky vracet do ČR dnes v 8:00, v koordinaci s polskou stranou byl ale čas odjezdu spoje, který se do Česka vrací, podle mluvčího posunut, aby ho mohlo použít co nejvíce lidí, kteří v noci na dnešek a ráno přijeli z Ukrajiny. Podle aktuálního rozhodnutí navíc ukončí svou jízdu v Bohumíně, odkud je možné pokračovat dalšími spoji na území celé České republiky, například do Břeclavi, Olomouce nebo Prahy. Do Bohumína by měl vlak dorazit po 15:00, uvedl mluvčí. Současně nevyloučil to, že čas dojezdu se může ještě změnit.

Vlaky jsou pro uprchlíky zdarma. Státní dopravce vedle speciálních vlaků od pátku umožnil bezplatnou přepravu ve svých vlacích také ukrajinským občanům, kteří se budou chtít vrátit do své vlasti. Opatření má usnadnit přesun Ukrajinců hlavně do Bohumína, odkud je možné pokračovat přes Polsko na Ukrajinu, protože dráhy vlastní linku na Ukrajinu neprovozují.