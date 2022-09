Od počátku června zajistila policie v ČR téměř 9500 migrantů zejména ze Sýrie

Praha - Od počátku června do začátku tohoto týdne zajistila policie v Česku téměř 9500 migrantů, za celý loňský rok jich bylo 1330. Nejvíce jich odhalila v Jihomoravském a Zlínském kraji. ČTK to sdělila mluvčí policejního prezidia Irena Pilařová. Cizinci přicházející zejména ze Sýrie využívají Česko jako tranzitní zemi, chtějí přes něj pokračovat do dalších států Evropské unie. Policisté podle Pilařové kvůli současné situaci v příhraničních oblastech dlouhodobě posilují hlídky, na kterých se podílejí všechna krajská ředitelství a cizinecká policie.

Za loňský rok zadržela policie 1330 migrantů, v dřívějších letech se pak jejich počet pohyboval kolem dvou až čtyř stovek. V letních měsících se letos zvýšila tranzitní migrace i v porovnání s rokem 2015, kdy Evropu zasáhla poslední velká migrační vlna.

V červnu zadrželi policisté 365 uprchlíků. "Významný nárůst tranzitní nelegální migrace pozemní cestou byl zaznamenán od července," uvedla mluvčí. První prázdninový měsíc jich policie odhalila 1055. V srpnu zajistila 3478 běženců a od počátku září do 19. září pak 4558.

Přes Česko do dalších evropských států míří zejména syrští utečenci, kteří přicházejí z Turecka. "Občané Sýrie jsou dlouhodobě nejčastěji zastoupenou státní příslušností osob zjištěných při tranzitní nelegální migraci," uvedla Pilařová. Policie jich od počátku června zajistila zhruba 8800. Minulý týden jich odhalila 1614.

Cizinci přicházejí do Česka hlavně ze Slovenska, nejčastěji je policie zadrží v Jihomoravském a Zlínském kraji. Jen od pondělí do dnešního rána zajistili policisté v příhraničních oblastech Zlínského kraje 383 nelegálních migrantů. Od začátku této migrační vlny jich tak na Zlínsku bylo 2237.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se se svým slovenským kolegou Romanem Mikulcem na počátku září dohodl na posílení hlídek na česko-slovenských hranicích. Slovenský ministr podle něj také slíbil, že se tam bude policie víc věnovat kontrolám kamionů, které migranti k cestám využívají. Podle Pilařové je to nejčastější dopravní prostředek běženců, policie v nákladních automobilech odhaluje početné skupiny.

Rakušan také oznámil, že Česko kvůli posílení hlídek stáhne část svého kontingentu z Makedonie, kde policisté pomáhají s ochranou unijních hranic. Při příštím střídání policistů by jich mělo odjet na misi místo dosavadních čtyřiceti o deset méně.

Policisté mohou zadržené syrské uprchlíky vracet zpět na Slovensko, z něhož do Česka přišli, nebo jim dají výjezdní příkaz a musí do 30 dnů opustit zemi. Do Sýrie je vyhostit nemohou.