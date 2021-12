Od nového roku stoupne daňová sleva na poplatníka a bude nová výše paušální daně

Praha - Mezi nejdůležitější změny v oblasti daní od příštího roku patří zvýšení daňové slevy na poplatníka, faktické zrušení maximálního limitu pro výplatu měsíčního daňového bonusu nebo nová výše paušální daně pro živnostníky. Zvýšení minimální mzdy pak ovlivní výši minimální zálohy na zdravotní pojištění a maximální výši roční slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení, tzv. školkovné. Zároveň příští rok se v daňových přiznáních za rok letošní projeví změna v podobě zrušení superhrubé mzdy na počátku letošního roku. Vyplývá to z informací na internetových stránkách ministerstva financí a vyjádření odborníků na dotaz ČTK.

Základní sleva na dani na poplatníka se pro rok příští rok zvyšuje z 27.840 korun na 30.840 korun. "Bude to tedy znamenat mírné navýšení čistého příjmu formou nižší daňové povinnosti," uvedla vedoucí oddělení daně z příjmu fyzických osob BDO Česká republika Monika Lodrová.

Partner PwC a expert na daně fyzických osob Tomáš Hunal připomněl, že během letošního roku stouplo také navýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti. To ale bude prakticky možné uplatnit podle něj až v daňovém přiznání, případně v ročním zúčtování daně. Roční částka daňového zvýhodnění na druhé dítě stoupla o 2916 korun na 22.320 korun a na každé další dítě o 3636 korun na 27.840 korun ročně. Sleva na první dítě zůstala na 15.204 korun. "Měsíčně se zvýšené částky uplatní až při výpočtu záloh na daň za leden 2022," upozornil.

Od příštího roku v souvislosti s daňovým zvýhodněním na děti fakticky skončí měsíční limit na uplatnění daňového bonusu. "Do roku 2020 byla u daňového bonusu jeho roční výše zastropována na 60.300 Kč, měsíčně si poplatník mohl tedy uplatnit maximálně 5025 Kč. Součástí daňových změn pro rok 2021 bylo zrušení výše uvedeného ročního stropu. Nicméně až od roku 2022 je zrušen i limit samotného měsíčního bonusu v původní výši 5025 Kč," vysvětlila daňová poradkyně Mazars Gabriela Ivanco.

Zvýšení minimální mzdy od nového roku na 16.200 korun pak ovlivní nárok na daňový bonus, výpočet minimálních částek na zdravotní pojištění nebo školkovné, jehož maximální výše odpovídá právě minimální mzdě. "Minimální mzda hraje roli u možnosti uplatnění daňového bonusu, kdy roční příjem musí dosáhnout alespoň šestinásobku minimální mzdy. To tedy pro rok 2022 znamená 97.200 korun," uvedl Hunal.

Zároveň nová výše minimální zálohy na zdravotní pojištění od ledna 2022 bude kvůli růstu minimální mzdy 2627 Kč, tedy o 234 korun více. Hunal dále upozornil, že z minimální mzdy se odvozuje i daňové osvobození pravidelně vyplácených důchodů. Ty jsou osvobozeny od daně do výše 36násobku minimální mzdy ročně, což pro rok 2022 odpovídá částce 583.200 korun.

Paušální daň, která byla zavedena od roku 2021, příští rok stoupne na 5994 korun měsíčně z letošních 5469 korun. Z toho minimální zdravotní pojistné činí 2627 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 procent 3267 Kč a daň z příjmů 100 Kč. K paušální dani je zatím přihlášeno zhruba 75.000 podnikatelů. V případě splnění podmínek mohou živnostníci podat oznámení o vstupu do režimu paušální daně do 10. ledna. Daň je určena pro živnostníky, neplátce DPH s ročními příjmy z podnikání do milionu korun. Podmínky pro vstup do paušální daně se od roku 2021 nezměnily, upozornila Lodrová.

Podle odborníků je paušální daň nejvýhodnější pro živnostníky s nižším výdajovým paušálem, kteří ale zároveň neuplatňují daňové slevy na děti a manželku. Po přihlášení k paušální dani již nemohou podnikatelé uplatňovat žádné odečitatelné položky, slevy na dani, ani daňová zvýhodnění například na hypotéku nebo životní pojištění. "Paušální daň se nevyplatí například zemědělcům a řemeslníkům uplatňující 80procentní výdajový paušál. Sem spadají například profese jako kadeřnice, zámečníci, truhláři, řezníci, pekaři, pivovarníci, zlatníci, kováři, zedníci, klempíři, hodináři a opraváři silničních vozidel. Naopak se vyplatí těm, kteří uplatňují čtyřicetiprocentní paušál. Mezi takové profese spadají takzvaná svobodná povolání, jako jsou advokáti, architekti nebo lékaři," uvedl partner poradenské V4 Group Michal Jelínek. Podnikatelům se šedesátiprocentním výdajovým paušálem se podle něj vyplatí tato daň jen v případě, že nemají děti ani manželku a jejich měsíční příjem bude zhruba do 83.000 korun.

Mezi další změny od nového roku patří rozšíření okruhu příjmů osvobozených od daně z příjmů nebo nová sleva na dani za zastavené exekuce.

Ministerstvo financí také v rámci svého pole působnosti upozornilo, že zveřejnilo nový výměr o regulaci cen v oblasti vodovodů a kanalizací pro roky 2022 až 2026. Na základě dokumentu budou muset vodárenské firmy od příštího roku zákazníkům vracet peníze získané nad rámec stanovené regulace, a to v podobě nižší ceny v následujících letech.